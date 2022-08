El 73 % de los negocios endeudados son microempresas, que alcanzaron una deuda total de 2.3 millones de soles a mayo.

La coyuntura económica impactó en los cronogramas de pago de las empresas, las cuales no han podido cumplir con sus créditos provocando un aumento en la morosidad según la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS).

La SBS advirtió un aumento entre diciembre del año pasado hasta junio de este 2022. En este periodo, las microempresas pasaron de 4.61 % de morosidad a 5.5 %.

Vale decir que el 73 % de los negocios endeudados son microempresas, que alcanzaron una deuda total de 2.3 millones de soles a mayo.

¿Por qué se elevó la morosidad?

Sergio Urday, asociado de la investigación económica de Prime Consultores dijo a Gestión, que la ralentización de la economía redujo los ingresos en las empresas y al no tener el suficiente dinero a tiempo, hay un aumento de la mora.

La inflación es otro factor influyente, sobre todo en los negocios de mayor tamaño. Para Juan Carlos Ramírez, gerente senior de consultoría para la industria financiera de EY, las más afectadas son las que tienen ingresos diarios, estas son impactadas por la oscilación de los precios de sus insumos a causa de la inflación.

Deudas con moras a impagas

El enfriamiento de la economía también disminuye las ventas de las mypes, las cuales no alcanzar a completar sus pagos.

Bajo este panorama, las entidades financieras son más cautas en la colocación de sus créditos.

No solo las pequeñas empresas, también las medianas han elevado la morosidad a 10.1 % y podrían afrontar pronto un sobreendeudamiento.

Ganancias en Fiestas Patrias

Solo en el periodo de Fiestas Patrias, las mypes registraron ventas por encima de los 3 millones de soles, informó la Cámara de Comercio de Lima; es decir, una recuperación de hasta el 90 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, el Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) no espera una recuperación a niveles prepandemia. “Con esta coyuntura y sin el impulso de la clasificación del Mundial de Qatar, no vemos mucho optimismo. En un futuro cercano no se perciben posibilidades de mejora de esta situación económica; más bien existe preocupación por los compromisos económicos que deben asumir las mypes con sus colaboradores, como, por ejemplo, las gratificaciones por Fiestas Patrias”, sostuvo Rodolfo Ojeda, presidente del gremio.

Futuro incierto

hace un mes, representantes de las mypes, criticó al Ministerio de Producción por no brindar el suficiente apoyo para su reactivación.

“Yo le voy a contestar qué queremos. Queremos un entorno propicio para poder crecer. Que el Gobierno establezca un diálogo social con todos”, dijo Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú.

Esta respuesta la dio, luego que Luis Mesones, viceministro de Mype e Industria pregunte cuál es el deseo actual de las mypes. "¿Qué queremos después con la mypes? ¿Todas las mypes quieren pasar de pequeñas a medianas y de medianas a grandes? ¿Todas las mypes pueden hacer eso? ¿Qué queremos al final con las mypes? ¿Queremos que el Estado esté siempre aportando y a través de la informalidad las mypes puedan generar sus utilidades? Es una pregunta que debemos desarrollarla todos”, precisó.