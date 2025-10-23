¿Te prometía eliminar el 99.9 % de los gérmenes y no cumplió? Mr. Músculo es multado con 61 UIT por publicidad engañosa

La empresa S.C. Johnson & Son del Perú S.A.. fue sancionada en segunda y última instancia administrativa por incurrir en actos de competencia desleal debido a la difusión de publicidad engañosa en los empaques de su línea de productos de limpieza "Mr. Músculo"; así lo determinó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Tras ello, se le impuso una multa total que asciende a 61.51 UIT, una cifra equivalente a S/ 329,078.50.

El engaño de Mr. Músculo

La controversia se originó en los mensajes difundidos en los envases de "Mr. Músculo" para baños y cocinas, donde se afirmaba que los productos eliminaban el 99.9% de los gérmenes.

Los productos específicos involucrados incluyeron:

“Mr. Músculo baño – limpiador líquido limpia sarro y suciedades difíciles” de 500 ml. “Mr. Músculo cocina – variedad limón” (en envases con atomizador y repuestos de 500 ml). “Mr. Músculo cocina – variedad naranja” (en envases con atomizador y repuestos de 500 ml).

Según la SDC, este mensaje era capaz de inducir a error a los consumidores. El problema radicó en que la publicidad hacía creer que los productos eran eficaces contra todos los gérmenes presentes en baños o cocinas, cuando en realidad, su efectividad solo había sido comprobada frente a un número limitado y específico de bacterias, virus y hongos.

Las sanciones por cada producto de Mr. Músculo

La SDC analizó por separado los productos para baño y cocina, imponiendo multas específicas:

1. "Mr. Músculo" para baño

En el caso del producto para baño, la empresa informó haber modificado el diseño del empaque en junio de 2023, incorporando en la parte posterior una lista de cepas frente a las cuales el producto sí era eficaz. Sin embargo, el Indecopi consideró que esta acción no fue suficiente para corregir la infracción, dado que la frase principal “mata el 99.9% de los gérmenes” se mantuvo destacada en la parte frontal del envase sin precisar la limitación.

Multa impuesta: 51.51 UIT (equivalente a S/ 275,578.50).

2. "Mr. Músculo" para cocina

Respecto a las versiones de cocina, la empresa alegó que el reverso de los envases informaba sobre la eficacia limitada a ciertas cepas de microorganismos. No obstante, la Sala verificó que ninguno de los cuatro empaques incluía información delimitadora en su parte frontal. La SDC determinó que el mensaje era susceptible de inducir a error bajo una "lectura natural y superficial".

Multa impuesta: 10 UIT (equivalente a S/ 53,500).

La medida correctiva que ordena Indecopi

Como resultado de las resoluciones N.º 0176-2025/SDC-INDECOPI y N.º 0224-2025/SDC-INDECOPI, el Indecopi ordenó a la empresa como medida correctiva el cese de la difusión de la publicidad cuestionada en los empaques. Esta restricción se mantendrá mientras la empresa persista con el mensaje engañoso y no acredite su veracidad.