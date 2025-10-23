Últimas Noticias
Partidos de hoy, viernes 24 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 24 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Leeds United vs. West Ham por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, viernes 24 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

3:00 p.m. Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p.m. Real Sociedad vs. Sevilla – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. Leeds United vs. West Ham – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

1:45 p.m. AC Milan vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Werder Bremen vs. Union Berlin – Disney+ Premium, ESPN 5


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. Paris FC vs. Nantes – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

5:30 p.m. Defensor Sporting vs. Montevideo City – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Preston North End vs. Sheffield United – Disney+ Premium, ESPN 7


Partidos de hoy, Copa Argentina

8:10 p.m. Independiente Rivadavia vs. River Plate – TyC Sports


Partidos de hoy, Liga de Portugal

2:15 p.m. Alverca vs. Gil Vicente – GolTV, GolTV Play


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Orense SC vs. U. Católica – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

7:00 p.m. Inter Miami vs. Nashville SC – Apple TV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

2:00 p.m. Sarmiento vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports

4:00 p.m. Independiente vs. Platense - TyC Sports


