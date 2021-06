Elon Musk y Jeff Bezos. | Fuente: Agencias

Los multimillonarios estadounidenses, como Jeff Bezos, Elon Musk y Warren Buffet, pagan los impuestos federales más bajos si comparación con el desorbitado crecimiento de sus fortunas, según reportó la organización ProPublica.

El informe revela que las 25 personas más ricas, según la revista Forbes, vieron cómo sus fortunas crecieron US$ 401,000 millones entre 2014 y 2018, pero sólo pagaron US$ 13.600 millones en ese periodo, es decir, sólo un 3.4 % del total.

En el periodo indicado, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, pagó US$ 973 millones en impuestos federales, un 0.98 % del total de la fortuna de US$ 99,000 millones acumulados en dicho periodo.



Mientras que Elon Musk, que entre 2014 y 2018 vio cómo su fortuna aumentaba US$ 13,900 millones y pagaba 455 millones de impuestos, solo pagó un 3.27 % del total.

Por su parte, la fortuna del inversor y empresario Warren Buffet creció US$ 24,300 millones entre 2014 y 2018, pero registró unos ingresos de US$ 125 millones, por los que pagó US$ 23,7 millones de impuestos.

Cabe indicar que según este informe, realizado con las declaraciones de impuestos al Servicio Nacional de Rentas (IRS) de tres décadas, el pago de impuestos de los multimillonarios es incluso menor al que hacen los ciudadanos promedio en Estados Unidos.

Se estima que un hogar estadounidense gana US$ 70,000 anuales brutos y paga un 14 % en impuestos federales en promedio.

"Los registros del IRS muestran que los más ricos pueden, de manera perfectamente legal, pagar impuestos sobre la renta que representan solo una pequeña fracción de los cientos de millones, si no miles de millones, de lo que sus fortunas crecen cada año", subraya ProPublica.

También se precisa que la riqueza de estos magnates se deriva del elevado valor de sus activos, principalmente acciones y propiedades, y que la revalorización de estos activos no está sujeta al pago de impuestos mientras su poseedor no los venda.

(Con información de la Agencia EFE).