Nelly Paredes: "Midagri no estaba preparado para afrontar un Niño por falta de trabajos de prevención"

Ministra Nelly Paredes reveló que los ríos no se descolmatan desde el 2017 y ahora tienen 500 puntos críticos que atender antes de la llegada del fenómeno El Niño.

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Nelly Paredes, aceptó que el sector no estaba preparado para afrontar el impacto del Fenómeno El Niño, porque las gestiones anteriores no aplicaron planes de prevención como la descolmatación de ríos, drenes o canales.

“Hay que ser realistas e informar que no hemos hecho prevención para el fenómeno El Niño… Es un fenómeno recurrente, que puede venir cada 2 o 4 años y la cartera no estaba preparada, porque no se hizo trabajo de prevención”, explicó.

Según lo revelado por la ministra, el gobierno no se preocupó por la prevención desde hace seis años y ahora retomaron esfuerzos para limpiar los canales y los ríos, en coordinación con otras carteras. “Para estar prevenidos esa descolmatación debió realizarse todos los años, hecho que no se hizo desde el 2017 por decisiones políticas anteriores”, refirió.

Ahora pedirán la aprobación de un decreto de urgencia donde se contempla las acciones para reducir el impacto del Niño con un presupuesto de S/ 1 007 millones. “Nosotros tenemos identificado más de 500 puntos críticos entre las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque. Son críticos porque los ríos se desbordarían en mayor cantidad”, expresó.

¿Qué alimentos se afectarán con el Niño?

Con la llegada del Niño, la ministra aceptó que habrá “escasez de productos en los mercados y en algún momento el precio podrá elevarse”; aunque no precisó cuánto será el déficit y cuándo se presentará.

Aunque sí detalló cuáles son los productos en riesgo de perderse y la “mayoría son de exportación”, como la uva, los arándanos, paltas, cítricos, mandarinas, etc. “El arroz y la papa no se verán afectados porque su mayor producción se concentra en el centro sur y el sur del Perú”, detalló.

Pero si bien el evento climático aumenta la intensidad de las lluvias, también provoca sequías y estas reducirían las cosechas de quinua, avena y pasto al sur del país.

¿Nos hemos recuperado del Yaku?

Pasó menos de tres meses desde que el ciclón Yaku arrasó con el norte del Perú y afectó alrededor de 30 000 hectáreas de cultivo en diferentes regiones, incluso Lima e Ica; aunque no todo está perdido.

“En esas chacras sí se pueden sembrar porque paradójicamente estos terrenos quedan fértiles y los agricultores aprovechan para cultivos rápidos y los de panllevar”, explicó.