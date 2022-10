8 de cada 10 hogares peruanos preocupados por la inflación para el 2023 | Fuente: Andina

Para el 81.5 % de hogares peruanos, el aumento de precios y la inflación que supera el 8 % es una de sus principales preocupaciones y temen que la situación empeore para el siguiente año. Esto fue revelado en un estudio de Kantar División Worldpanel.

Recordemos que desde julio del año pasado, la inflación superó el rango meta y generó un incremento en las tasas de interés referencial del Banco Central de Reserva, incluso esta misma entidad reveló que a agosto de este año los salarios mensuales de los peruanos perdieron el 2 % de su capacidad adquisitiva; es decir, la gente compra 2 % menos productos que el año pasado.

Pero no es la única preocupación de las familias, pues a seis de cada diez hogares les preocupa la inseguridad y la violencia en el país.

Los hogares tampoco son ajenos a la realidad mundial, afectada por la crisis económica global empeorada con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La incertidumbre en cuanto a la educación de los hijos también es otro factor que preocupa a los 30.7 % de hogares. Recordemos que luego de dos años de pandemia, los estudiantes debilitaron su base educativa porque las clases virtuales no daban la misma calidad de enseñanza.

Al revisar las respuestas por niveles socioeconómicos encontramos que los estratos más altos son los que más se preocupan por el aumento de precios y la inseguridad, sin embargo, en el A/B el tercer lugar se posiciona la salud (55%), mientras que en el NSE B, C y D la tercera principal inquietud es una potencial crisis económica mundial. Por otra parte, mientras que en el A/B, C y D la quinta preocupación más grande es la corrupción, en el NSE E preocupa más la posibilidad de perder o no conseguir empleo.

Otros temas que también alarman a los hogares peruanos de cara al 2023 son: no poder pagar sus deudas, una crisis política/social, catástrofes naturales, la contaminación, tener mayores ingresos, y en menor medida el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Por otra parte, al clasificar el estudio por regiones, podemos encontrar que en el Oriente del Perú las principales preocupaciones son la inflación y una crisis económica mundial, mientras que en el Sur son la inflación y la salud.