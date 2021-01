Osiptel indica que Movistar no cumplió con el procedimiento para el registro de datos personales. | Fuente: Andina

La operadora Telefónica del Perú (Movistar) recibió tres nuevas multas por un total de S/ 2.5 millones, confirmadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

La entidad indicó que la operadora de telefonía había incurrido en problemas con la portabilidad móvil y el reconocimiento de la identidad de sus usuarios.

En la Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2021-CD/OSIPTEL el ente regulador confirmó dos multas de 151 UIT (S/ 1′268,400), impuestas en el 2019, pero que recién se hacen efectivas.

Según esa resolución, la empresa no cumplió con el procedimiento para el registro de datos personales del cliente antes de activar el servicio y no utilizó el sistema biométrico o no biométrico.

Por otro lado, la Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2021-CD/OSIPTEL y Resolución de Consejo Directivo Nº 13-2021-CD/OSIPTEL confirmaron dos multas más de 151 UIT impuestas en el 2020 (S/ 1′298,600).

En estos documentos se indica que Movistar objetó indebidamente solicitudes de portabilidad de sus usuarios y presentó otros problemas con ese servicio.