Papillas para niños contenían plomo: multan a Smart Snacks con más de S/ 364,200 por riesgos a la salud, ¿qué pasó?

Indecopi multa a Smart Snacks con más de S/ 364,000 por venta de papillas con plomo
Indecopi multa a Smart Snacks con más de S/ 364,000 por venta de papillas con plomo | Fuente: Composición de RPP / Freepick
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Indecopi multó a Smart Snacks S.A.C. con 68,09 UIT (S/ 364,281.50) por vender “Papillas Guttis” con exceso de plomo. Además, deberá reembolsar los gastos médicos y el valor de los productos adquiridos a la denunciante.

La empresa Smart Snacks S.A.C. fue multada con 68,09 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/ 364 281,50 por comercializar productos "Papillas Guttis" con altos niveles de plomo; así lo determinó la Comisión de Protección al Consumidor n° 2 del Indecopi.

La sanción surge tras una investigación que confirmó que las presentaciones "verde dulzura" y "morado citrus" de las “Papillas Guttis” contenían plomo en niveles superiores a los permitidos. Esta situación vulnera el artículo 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a alimentos inocuos y establece la obligación del proveedor de asegurar la seguridad de sus productos conforme a la legislación sanitaria vigente.

El caso se inició a raíz de la denuncia de una consumidora afectada. La denunciante alertó sobre los riesgos para la salud después de que su pequeño hijo de un año, quien había consumido las papillas, presentara altos niveles de plomo en la sangre tras exámenes médicos.

Además de la sanción económica, la Comisión ordenó a Smart Snacks S.A.C. medidas correctivas:

  • Devolver a la denunciante el monto correspondiente a los 44 productos adquiridos.
  • Reembolsar los gastos médicos incurridos en la atención del menor hijo debido a la ingesta de los productos contaminados.

La empresa deberá acreditar ante Indecopi el cumplimiento de estas disposiciones en el plazo establecido, bajo advertencia de que el incumplimiento podría generar la aplicación de multas coercitivas, según lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Cabe destacar que la Resolución n° 2154-2025/CC2 se encuentra actualmente en plazo de apelación. En caso de que Smart Snacks S.A.C. presente un recurso, el caso será revisado en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

