Perú inicia negociaciones con Estados Unidos por aranceles del 10%: ¿Qué es lo que se sabe?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha iniciado la ronda de negociaciones con el USR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) en relación con los aranceles del 10 %. Así lo confirmó la ministra Desilú León en Economía Para Todos por RPP, explicando la importancia de este diálogo para los intereses económicos del Perú.

"Ya hemos iniciado la ronda de negociaciones. Se ha iniciado la ronda de negociaciones con Estados Unidos", declaró la ministra. Este proceso, explicó, se lleva a cabo con el equipo negociador del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pero en estrecha coordinación y con los aportes del sector privado y otros sectores del país.

La ministra señaló que durante la primera ronda de conversaciones se han intercambiado diversos puntos y se ha solicitado información adicional entre ambas partes.

"Todavía se está por definir la próxima reunión", añadió León, indicando que el proceso sigue su curso para lograr resultados que favorezcan el comercio peruano frente a estas tarifas.

Donald Trump menciona a Lima como ejemplo de inseguridad

Tras las recientes declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que mencionó a Lima en el contexto de la inseguridad, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, afirmó que este es un "problema regional" que trasciende las fronteras peruanas.

"El tema de la inseguridad, y se ve claramente en las declaraciones del presidente, es que esto es un problema regional. No solamente es un problema de Perú, se menciona Panamá, México, Colombia y él mismo dice y Washington también. Entonces es un problema que no nos afecta a todos", declaró la ministra, contextualizando la preocupación.

León aseguró que, a nivel nacional, la Policía Nacional del Perú está "trabajando intensamente" en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, "desarticulando bandas, informando de las capturas" de manera permanente.