Estados Unidos espera recibir 50 000 millones de dólares al mes por los aranceles

Estados Unidos espera que el nuevo esquema de aranceles que aplica desde este jueves a la gran mayoría de sus socios comerciales genere ingresos mensuales en torno a los 50 000 millones de dólares.

El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, dijo que en el mes anterior las arcas del Gobierno recibieron unos 30 000 millones de dólares por los gravámenes anunciados en abril por el presidente, Donald Trump, que impuso entonces tarifas base globales del 10 %, junto a otras tasas "recíprocas" que luego pausó hasta su activación este jueves.

Lutnick advirtió que con la entrada en vigor de las nuevas tasas a decenas de países "EE.UU. podría ver ganancias de hasta unos 50 000 millones de dólares al mes", indicó en entrevista al canal Fox Business.

El responsable de la cartera de comercio agregó que con los "gravámenes adicionales" del 200 % a las farmacéuticas y del 100 % a los semiconductores y chips anunciados recientemente por Trump "podría hacer que estos ingresos aumenten hasta el billón de dólares", estimaciones que son puestas en duda por analistas.

"Estas son cifras asombrosas para Estados Unidos, y nadie está tomando represalias. Todos entienden que hay que venderle al consumidor estadounidense. El consumidor estadounidense es el factor más poderoso del planeta para la economía y Donald Trump lo está aprovechando para el beneficio del país", afirmó Lutnick.



La guerra comercial de Trump

La entrada en vigor este jueves de los nuevos aranceles "recíprocos" impulsados por el mandatario republicano recrudece la guerra comercial librada por el neoyorquino desde su regreso al poder en enero pasado.

"¡¡¡ES MEDIANOCHE!!! ¡MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ARANCELES ESTÁN ENTRANDO A ESTADOS UNIDOS!", celebró Trump en su plataforma Truth Social durante la madrugada de este jueves.

A primera hora de ayer, jueves, entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, así como los gravámenes unilateralmente impuestos por Washington a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Las nuevas tarifas van desde el 10 % para países con los que EE.UU. tiene un superávit comercial, entre ellos Chile, Colombia o Argentina, hasta un 50 % impuesto a Brasil en represalia por el trato "injusto" al expresidente Jair Bolsonaro.

La India también enfrentará un arancel extra del 25 % por comprar crudo ruso, lo cual elevará su tasa al 50 % a fines de agosto.

Después de Brasil y la India, los países con los aranceles más altos son Siria (41 %), Laos (40 %), Birmania (Myanmar) (40 %) y Suiza (39 %).

También están en vigor aranceles del 50 % al acero, el aluminio y el cobre, junto con una tarifa general del 25 % a los vehículos no fabricados en EE.UU. y varios de sus componentes clave (motores, transmisiones, electrónicos), con excepción de los contemplados en el acuerdo tripartito T-MEC con sus vecinos Canadá y México.

