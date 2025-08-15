Últimas Noticias
Concluye la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin sin acuerdo sobre paz en Ucrania

Vladímir Putin se reunión con Donald Trump en Alaska para negociar una tregua en Ucrania.
| Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este viernes en Alaska a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, celebrar la próxima cumbre en Moscú.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania

Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue "extremadamente productiva", pero "no hemos llegado" a la meta.

"Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo", dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, comenzó sobre las 11:30 hora local (19.30 GMT).

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Vladímir Putin, comenzaron su reunión a puerta cerrada bajo el lema
| Fuente: EFE

Próxima cumbre sería en Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este viernes en Alaska a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, celebrar la próxima cumbre en Moscú.

Putin subrayó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin al conflicto en Ucrania, y llamó a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros alcanzados ya en el proceso de paz, durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).

Vladímir Putin Ucrania Rusia Donald Trump Estados Unidos

