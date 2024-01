Peruanos tendrán 16 feriados este 2014, ¿cuál será el impacto en la economía?

Perú es el cuarto país en América Latina con más feriados, superado solo por Colombia, Argentina y Chile, según un análisis de la plataforma económica Bloomberg.

Nuestro calendario tiene 16 feriados nacionales y 22 regionales, los segundos solo rigen en los departamentos donde fueron declarados y pueden variar en número; por ejemplo, Madre de Dios tiene 4.

“Tenemos 4 nuevos feriados en los dos últimos años, lo cual representa un incremento del 33 %, pero el Perú también tiene 22 feriados regionales, el último fue para La Libertad: el 15 de diciembre, feriado no laborable sector público y privado para la celebración de la virgen de la puerta”, explicó Jorge Castillo, abogado laboralista.

¿Cómo afecta el aumento de los feriados a nuestra economía?

La promulgación de feriados es materia de debate pues, por un lado activa el turismo, pero detiene la producción de las empresas y si algún negocio quiere funcionar debe pagar el triple a sus trabajadores.

En países como Portugal, el gobierno recortó 4 de sus 14 feriados para estimular su economía, una de las más golpeadas en Europa.

“Si queremos que nuestros trabajadores ganen más, pues la vía es más trabajo. Yo creo que la práctica de establecer feriados es una práctica populista que debería ser desterrada”, opinó el investigador principal del GRADE, Miguel Jaramillo.

Sin embargo, los múltiples problemas que afrontan los peruanos sumados a la carga laboral, ha provocado que más de un millón 700 mil trabajadores reporten problemas de salud mental como estrés agudo, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Por ello, para Pamela Navarro, abogada laboralista, gozar de las jornadas libres generadas por los feriados, son positivos en la productividad de un trabajador. “

“El trabajador que siente, de alguna manera, que sus derechos no se cumplen, que todo el día trabaja, que no tiene la suerte de poder disfrutar estos días, que en nuestro país la gente está acostumbrada a disfrutarlos, no trabaja con la misma predisposición”, consideró.

Si bien se han contado 39 feriados, 16 nacionales y 23 regionales, todavía hay 6 feriados gremiales para determinados grupos ocupacionales, como el 10 de enero para los trabajadores marítimos y portuarios o el recién aprobado 5 de noviembre para servidores municipales.

A estos se le suman los feriados puente, o días no laborales con cargo a ser devueltos en los siguientes días, para fomentar el turismo pues le anteceden o le siguen al feriado oficial. Solo el 2023 hubo 7 de ellos, respetados usualmente en el sector público.