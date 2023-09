Petroperú espera tener respuesta a pedido de apoyo financiero a mediados de este mes

La petrolera estatal indica que el pedido de apoyo al Estado busca tener los inventarios al máximo para afrontar cualquier desabastecimiento.

La semana pasada se conoció que Petroperú volvió a solicitar apoyo financiero al Estado peruano por un monto que rondaría los 1,500 millones de dólares, pero ¿el Gobierno se lo daría?

El presidente del directorio de la petrolera estatal, Pedro Chira, comentó que en estas semanas se espera tener una respuesta por parte del Ejecutivo, pues debe ser evaluado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Nosotros esperábamos una respuesta, máximo, hasta mediados de septiembre. El pedido contempla dejar las cuentas en cero y ya con nuestro esfuerzo salir adelante. Eso aún tiene que ser evaluado por Minem, refrendado por MEF y, en función a lo que pueda dar el Estado, se verá si lograremos cumplir con nuestras expectativas", dijo Chira al diario La República.

El funcionario reiteró que el pedido de apoyo al Estado por parte de Petroperú busca tener los inventarios al máximo para afrontar cualquier desabastecimiento en caso de un Fenómeno El Niño que cerraría puertos y carreteras.

"El pedido alcanza para estabilizar el 2023 y cubrir efectos del FEN que podrían llegar en abril o mayo de 2024. Lo que ha querido el directorio es sincerar las cuentas, debido a que el escenario hoy es distinto al de 2022", comentó al diario local.

¿Sería viable entregar otro apoyo financiero?

Este no sería el primer apoyo financiero que la petrolera pide al Estado. El año pasado, en octubre, el Gobierno otorgó un préstamo de US$ 750 millones a Petroperú y también se entregó un aporte de capital de US$ 1 mil millones y una garantía para una nueva línea de crédito a corto plazo de US$ 500 millones.

Ahora la empresa estatal pide al Minem, entre otras cosas, la capitalización de ese apoyo que se otorgó en el 2022, es decir, buscan que ya no se cobre ese monto como deuda sino que vaya como un aporte de capital por parte del Estado.

Recientemente el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, reconoció que no se ha descartado totalmente la posibilidad de darle un nuevo apoyo a la petrolera estatal.

"La empresa es del Estado, si la empresa lo requiere tendríamos que ver de que manera lo apoyamos porque es nuestra empresa y sabemos la contribución que genera al país", dijo hace unas semanas en RPP.

Sin embargo, el titular del MEF, Alex Contreras, señaló hace poco que no hay espacio fiscal para capitalizar a la empresa estatal.

"Lo digo con absoluta transparencia, no hay espacio para capitalizar a Petroperú, así se quisiera, y estamos al límite de la regla fiscal", comentó el ministro durante una reciente participación en la Comisión de Economía del Congreso.

Contreras señaló que septiembre y octubre serán meses claves para determinar el futuro de Petroperú, pues se espera que empiecen a generar números positivos por el reciente inicio de operaciones al 100% de la Nueva Refinería de Talara.