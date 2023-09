Petroperú confirma que pidió nuevo apoyo financiero al Estado

En esta ocasión la petrolera estatal justifica el pedido de soporte financiero para evitar un desabastecimiento de combustibles.

Petroperú solicitó nuevamente un apoyo financiero al Estado mediante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), confirmaron a través de un comunicado.

Según la petrolera estatal, este pedido se realiza con el fin de mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles a nivel nacional.

"La empresa se ha visto obligada a realizar la mencionada solicitud ante factores extraordinarios e irreversibles que afectaron la puesta en operación de la Nueva Refinería Talara (NRT), entre las que se encuentran la conflictividad social y el ciclón Yaku, situaciones que generaron retrasos en el arranque del nuevo complejo de refino, el cual se ha completado recientemente. De igual forma, el pedido responde a la necesidad de mantener inventarios suficientes que garanticen el abastecimiento de combustibles ante los inminentes efectos que causaría el fenómeno El Niño", indicaron.

Agregan que este apoyo no está relacionado a algún pago de las obligaciones para la construcción y puesta en marcha de la Nueva Refinería de Talara, que hace unas semanas comenzó a operar al 100%.

Por el momento la empresa estatal indica que esta solicitud ha sido enviada al Minem para ser evaluada e indican que los resultados serán informados oficialmente.

De acuerdo con diversas fuentes, el soporte financiero que está solicitando Petroperú en esta ocasión asciende a unos S/ 5,570 millones o 1,500 millones de dólares.

Minem no descarta nuevo apoyo a Petroperú

Durante una reciente entrevista en RPP, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, reconoció que no se ha descartado totalmente la posibilidad de darle un nuevo apoyo a la petrolera estatal.

"La empresa es del Estado, si la empresa lo requiere tendríamos que ver de que manera lo apoyamos porque es nuestra empresa y sabemos la contribución que genera al país", dijo hace una semana.

Vera señaló que se espera que con el inicio de operaciones al 100% de la Nueva Refinería de Talara se mejorará la situación financiera de Petroperú.

Como se recuerda, en octubre del año pasado el Gobierno otorgó un préstamo de US$ 750 millones a Petroperú y también se entregó un aporte de capital de US$ 1 mil millones y una garantía para una nueva línea de crédito a corto plazo de US$ 500 millones.