La implementación de un grifo podría costar un millón de dólares y demora en promedio 8 meses.

Luego que el presidente de la república Pedro Castillo anuncie la posibilidad de que Petroperú implemente grifos para comercializar los derivados de petróleo de forma directa y así competir en el mercado a favor de los consumidores, el exdirector de Petroperú César Gutiérrez refirió que esta medida no es viable.

Gutiérrez detalló que Petroperú no tiene gran influencia en el mercado, por lo que no puede competir con las demás empresas; además, corre el riesgo de ahuyentar a sus principales compradores.

“El objetivo es absurdo. El 36% de las ventas de Petroperú lo hace por estaciones y el 64% a mayoristas, entre los que están sus propios competidores. Para poder marcar un precio, debería tener mayor participación del mercado”, explicó.

Petroperú con cifras en rojo

Según César Gutiérrez la implementación de cada servicentro implica una inversión de al menos un millón de dólares, lo que afectaría la liquidez de Petroperú, que tuvo que recibir una transferencia de US$ 750 millones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cumplir con sus obligaciones e impedir una mayor presión financiera sobre la compañía.

“Por otro lado, los grifos no aparecen de la nada, demora un promedio de ocho meses, el resultado no sería de inmediato. Además, al no tener dinero, mis principales compradores me dejarán de comprar y buscarán otro proveedor”, refirió

Qué hacer

Para el exfuncionario, la única salida para conseguir un alivio en las tarifas de los combustibles a través de Petroperú, es buscando precios más competitivos, pues actualmente la empresa trata de equiparar las ganancias de la gasolina con las pérdidas del diesel.

“Se debe establecer una política de precios. Hay una relación, no se busca el subsidio, sino un precio más competitivo. Petroperú está vendiendo la gasolina un 12% por encima del precio que debería ser y por qué lo hace, porque el diese lo tiene 19% más atrasado; es decir, está subsidiando con la gasolina lo que se pierde con el diesel”, precisó.