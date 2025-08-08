Petroperú lanzará segunda convocatoria para análisis forense de la Nueva Refinería Talara: ¿Qué ocurrió?

La empresa estatal Petroperú tendrá que volver a buscar una empresa que realice el análisis forense interno de la Nueva Refinería Talara, luego de que la primera licitación internacional quedara desierta.

Según el acta de evaluación —a la que RPP tuvo acceso—, tres empresas presentaron propuestas: Arthur D. Little Inc., BRG Consulting Argentina SRL y AlixPartners LLP. Esta última fue eliminada de inmediato porque no entregó toda la documentación obligatoria.

En la evaluación económica, Arthur D. Little ofreció el precio más bajo ($ 2,69 millones), seguida por BRG Consulting ($ 5,16 millones). Sin embargo, ambas fueron descalificadas por la Gerencia de Cumplimiento de Petroperú tras detectarse conflictos de interés.

Con las tres propuestas fuera de carrera, la empresa estatal declaró desierto el proceso y anunció que convocará nuevamente para encontrar a la firma que se encargue de la revisión.

Es importante mencionar que un análisis forense se refiere a una revisión minuciosa de documentos, contratos, pagos y procesos para detectar posibles irregularidades o errores en la ejecución de un proyecto. Es, en resumen, una auditoría a profundidad.







