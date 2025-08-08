Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Petroperú lanzará segunda convocatoria para análisis forense de la Nueva Refinería Talara: ¿Qué ocurrió?

Petroperú procederá con una segunda convocatoria en el más breve plazo.
Petroperú procederá con una segunda convocatoria en el más breve plazo. | Fuente: Petroperú
Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

·

Con las tres propuestas fuera de carrera, la empresa estatal declaró desierto el proceso y anunció que convocará nuevamente para encontrar a la firma que se encargue de la auditoría.

La empresa estatal Petroperú tendrá que volver a buscar una empresa que realice el análisis forense interno de la Nueva Refinería Talara, luego de que la primera licitación internacional quedara desierta.

Según el acta de evaluación —a la que RPP tuvo acceso—, tres empresas presentaron propuestas: Arthur D. Little Inc., BRG Consulting Argentina SRL y AlixPartners LLP. Esta última fue eliminada de inmediato porque no entregó toda la documentación obligatoria.

En la evaluación económica, Arthur D. Little ofreció el precio más bajo ($ 2,69 millones), seguida por BRG Consulting ($ 5,16 millones). Sin embargo, ambas fueron descalificadas por la Gerencia de Cumplimiento de Petroperú tras detectarse conflictos de interés.

Con las tres propuestas fuera de carrera, la empresa estatal declaró desierto el proceso y anunció que convocará nuevamente para encontrar a la firma que se encargue de la revisión.

Es importante mencionar que un análisis forense se refiere a una revisión minuciosa de documentos, contratos, pagos y procesos para detectar posibles irregularidades o errores en la ejecución de un proyecto. Es, en resumen, una auditoría a profundidad.



Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Petroperú Nueva Refinería Talara Hidrocarburos Talara

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA