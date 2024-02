La crisis en Petroperú empezó con el financiamiento de Refinería de Talara, dicen trabajadores administrativos

Economía Sindicato de trabajadores administrativo del Petroperú

El secretario general de Trabajadores Administrativos de Petroperú, Lenin Cabanillas, y el secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, Miguel Villar, analizaron este jueves la situación actual de la empresa estatal.

En entrevista con Ampliación de Noticias, reconocieron el "manejo técnico y no político" de Petroperú por parte del Gobierno en la administración de lotes petroleros para una eficiencia de la producción, garantizando el suministro y un mejor precio del combustible.

Sin embargo, cuestionaron las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sobre que Petroperú está quebrada, y del ministro de Economía, José Arista, sobre presuntos privilegios de trabajadores de Petroperú.

Cuestionan programa de retiro voluntario

Lenin Cabanillas criticó la intención de una reducción de personal administrativo y el plazo de 60 días para presentar un plan de desvinculación voluntario que plantea el Plan de Reestructuración de la Empresa de la consultora internacional Arthur D. Little LLC y en el que se basa el Programa de Retiro Voluntario del Decreto de Urgencia que establece medidas para solucionar la crisis de Petroperú.



"La desvinculación voluntaria queremos verla, ¿cuál va a ser el plan? Porque no te puedo decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. No sabemos los parámetros, ¿va a ser sectorizado?, ¿será para cualquier trabajador que se quiera ir? Queremos verlo para hacer la consulta a nuestros abogados", dijo.

Además, Lenin Cabanillas señaló que es falso una supuesta bonificación de escolaridad para hijos de trabajadores de Petroperú hasta los 29 años y aseguró que solo gozan con los beneficios de acuerdo a empresas del sector petrolero.

"Entonces, le hemos presentado carta al señor Otárola, que también en su momento daba declaraciones que generaba pánico, al señor Arista, que entendemos su agenda y solicitamos que nos atienda para poder conversar y explicar la situación, al señor Rómulo Mucho le hacemos un llamado para que nos revisa para conversar y no se deje llevar por personas que quizá le dan información inexacta", expresó.

"Nuestra empresa siempre ha sido rentable"

Miguel Villar destacó "las nuevas luces" a raíz de la recomposición del directorio de Petroperú y sostuvo que los problemas de la empresa estatal se iniciaron con el financiamiento de la nueva Refinería de Talara.

"Nuestra empresa siempre ha sido rentable. Lo que está sucediendo ahorita es justamente por el tema de la inversión y lo que es la Refinería (de Talara). ¿Qué empresa subsiste tanto tiempo sin tener un margen? Estamos viendo que justamente en este apoyo que ha estado haciendo el Gobierno, saludamos y felicitamos. Lo que no compartimos son las recientes declaraciones que incluso ponen en riesgo el tema de la imagen de la empresa e incluso un pánico entre los inversionistas", dijo.

Para Miguel Villar, el ministro José Arista ha cometido "excesos" y ha sido "mal informado" al asegurar que existe una "cultura de la mentira" de los directivos de Petroperú.

"Han tratado de confundir a la opinión, y justamente viene haciendo eco de quienes hacen opiniones, lamentablemente de algunos que han estado dentro de la empresa y no han hecho nada por la empresa", manifestó.