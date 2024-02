Rafael Belaunde Llosa: "No veo la necesidad de que un país tenga una petrolera de bandera"

En diálogo con RPP, el exministro de Energía y Minas Rafael Belaunde Llosa calificó como una buena noticia que el Ejecutivo haya anunciado este lunes, 26 de febrero, la recomposición del directorio de la empresa estatal Petroperú y medidas de austeridad para "mejorar su gobernanza".

Sin embargo, reconoció que no ve la necesidad de que un país como el Perú quiera seguir teniendo una petrolera de bandera.



"No veo realmente cuál es la necesidad que un país tenga que tener una petrolera de bandera, sobre todo un país que no produce ni la cuarta parte del petróleo que requiere para producirlo en combustible. Creo que la aventura de la Refinería de Talara ha sido la estocada que ha liquidado a la empresa", señaló.

Asimismo, Rafael Belaunde Llosa criticó a Petroperú por acostumbrarse durante los últimos años a "pedir plata nueva, pedir la capitalización de deuda y pedir líneas de crédito".

"La línea de crédito en el fondo lo que significa es pasar a la deuda pública la deuda de Petroperú, porque es deuda que no se va a pagar. Esta es una empresa que tiene pasivos de más de 10 mil millones de dólares, muy por encima de sus activos. Entonces, no hay una salida que no salga del bolsillo de los peruanos", sostuvo.

"Hay que meditar seriamente si en un país donde los niños se mueren en las heladas del sur, donde las madres no se pueden atender satisfactoriamente para dar a luz a sus hijos, donde la desnutrición y anemia crecen galopantemente, se va a estar destinando 8 mil millones de soles en mantener a flote una petrolera estatal", agregó el extitular del Minem.

En otro momento, Belaunde Llosa saludó la designación del ingeniero Rómulo Mucho como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas, dado que conoce la problemática del sector.

"Es un nombramiento sumamente acertado, creo que es el nombramiento más acertado en el sector de Energía y Minas, sin duda, en años y creo que es el nombramiento más acertado del gobierno de la presidenta Dina Boluarte", refirió.

Asimismo, destacó que el nuevo ministro de Energía y Minas se haya mostrado a favor del proyecto Tía María (Arequipa). "Si hay algún proyecto minero que debería salir ahora es Tía María, porque tendría un valor político y estratégico fundamental. El argumento antiminero es que hay una colisión entre la actividad productiva agrícola del valle con la actividad minera que está fuera del valle y eso no es así, son absolutamente compatibles las dos cosas", manifestó Belaunde Llosa en conversación con RPP.

