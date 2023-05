Minem: Petroperú necesita un socio para aumentar su producción

Petroperú aún no podrá operar los lotes de Talara pues requiere de un socio estratégico para invertir en la parte exploratoria para aumentar su producción, señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas, Oscar Vera.

Durante su participación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Vera sostuvo que la petrolera estatal no está en condiciones para realizar las operaciones.

"Petroperú, dada las circunstancias, no está en las condiciones para completar el arranque de las unidades y su flujo de caja no le deja hacer inversiones. Esto ya está contemplado cuando dice que podría asociarse o tener un socio que le permitiría adquirir este tipo de compromisos, porque los lotes están bajando en producción y reservas", comentó.

El ministro señaló que este planteamiento "es necesario porque en todos los países donde se desarrolla la cadena de valor de los hidrocarburos está integrado la producción de petróleo a la refinación; es el momento oportuno para que cuando se terminen estos contratos se logre esa integración que estamos seguro va a ser fundamental para el país".

Con esto, consideró que el texto planteado por la mesa de trabajo del Congreso, respecto a lo que debería hacer Petroperú en los lotes petroleros que están por vencer, se ajustan a la realidad.

Lo comentado por el titular del Minem se ajusta a lo mencionado recientemente por Perupetro, que indicaba que la petrolera estatal solo ingresará como socio económico a los lotes de Talara cuyos contratos están próximos a vencer "porque le faltan algunos requisitos que con el tiempo irá adquiriendo".

Vera indicó que Petroperú podría participar en todos los lotes, pues solo su limitación es la de inversión, " pero para ello siempre estaría acompañado de un socio inversionista siendo factible que esté en los lotes disponibles".

Respecto a la posición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la licitación de los lotes de Talara, el titular del MEF, Alex Contreras, señaló que debe haber mucha predictibilidad con el sector privado.

"Es una decisión que le corresponde a Perupetro, nosotros como parte de la junta de accionistas evaluaremos la decisión que pueda tomar la administración", comentó Contreras durante su presentación del plan Con Punche Perú 2.

Contreras agregó que no se está evaluando ningún tipo de apoyo adicional a Petroperú "ya el apoyo que se dio el año pasado se dio en un contexto cuando todavía no empezaba la refinería. Lo descartamos, no creemos que la empresa necesite de algún impulso extra".

Decisiones y reuniones

Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) contó a RPP Noticias que el martes tuvo una reunión con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera para conversar, entre otras cosas, de la situación de los lotes petroleros I, Z2B y X.

“Luego de la revisión del tema tanto con Perupetro y el Gobierno, la decisión que se tomó y nos comentó el titular del Minem es que estos tres lotes se van a licitar al sector privado y sea el que opere, pero que Petroperu tendrá una participación de esos tres lotes, y esta participación dependerá del nivel de inversión que se requiera”, comentó.

En ese sentido, Cantuarias precisó que esta decisión del Gobierno se debe a dos razones. “La primera es que Petroperu hoy no puede calificar como operadora, el Minem entiende que no se puede forjar la figura. En segundo, el hecho de que Petroperu participe con un peso relevante que puede ser 40%, 35%, no lo sabemos, implica que no necesariamente realice desembolsos de dinero”, detalló.