No hay leyes que obliguen a los establecimientos a hacerlo, todo lo contrario. | Fuente: Andina

El anuncio del presidente Pedro Castillo, sobre la creación de grifos como propiedad de Petroperú para vender combustible más barato, ha sido descartada por el titular de la institución petrolera estatal, Humberto Campodónico.

Según Campodónico, no hay leyes que permitan a Petroperú tener sus propios grifos; además, la fórmula de trabajo de la petrolera es despachar combustible a todos los surtidores que están afiliados a su red de comercialización (Petrored), estos establecimientos son privados y se les entrega el insumo al mismo precio a todas las estaciones, aunque con un descuento a las asociadas a la Petrored.

Si bien los grifos tienen precios especiales y por recomendación de Petroperú, deberían ofertarlo al consumidor final con un valor pegado al precio ex planta, no hay leyes que obliguen a los establecimientos a hacerlo, todo lo contrario.

Tanto en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el Reglamento para la Comercialización de Combustibles, se protege la libertad de precios en el mercado de los derivados de petróleo.

"Hemos analizado la posibilidad de que se abra una franquicia, o que se alquile el grifo al dueño, pero es complicado; la franquicia es como decir, todos cobran el mismo precio y es difícil hacer eso con los grifos", refirió.

Para bajar los precios, deberían ser dueños del 20 %

Debido a que no son propietarios de los surtidores, Petroperú no puede ser un referente de precios para los consumidores finales. Si se quisiera convertir en ello y ofertar el combustible más barato, debería tener la propiedad de al menos el 20 a 25 % del total de servicentros que existen, pero para conseguir esto tendrían que hacer una inversión de US$ 700,000 a US$ 1 millón por cada una.

Sin embargo, esto tampoco será determinante para definir los precios minoristas en el mercado; por ello, se enfocan en otras alternativas como la nueva refinería Talara que permitirá mejorar los precios para el usuario.

"El margen estaba calculado entre 5 a 6 dólares el barril en la antigua refinería; con la nueva estaba entre 10 a 11 dólares, pero ahora las refinerías están volando, están a 30, 40 y a 50 dólares el barril (de margen), es decir la diferencia que hay entre el precio del petróleo y el precio del producto refinado" explicó.

Precios de referencia internacional siguen a la baja

Por novena semana consecutiva, los precios de referencia internacional de combustibles bajaron 3.96 %, confirmó el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) a través del reporte de precios de referencia internacional.

La baja de 3.96 % por galón se presentó en los combustibles derivados del petróleo, pero en el caso del GLP hubo una reducción de 3.16 % por kilogramo. Las variaciones de precios a la baja están vigentes esta semana del lunes 15 al domingo 21 de agosto de 2022.