Óscar Vera responde críticas y reafirma que todas las unidades de la refinería de Talara operaban desde su inauguración en 2023

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Óscar Vera, gerente general de Petroperú, conversó con RPP sobre el funcionamiento de la refinería de Talara y aseguró que las operaciones iniciaron en el 2022.

"Venimos arrancando del año 22 y de acuerdo a la exposición que se ha hecho hoy día, ha sido todo una secuencia de arranques. (En diciembre del año 2023, fecha de la inauguración) Ya estaban todas las unidades en servicio, y justamente ese fue uno de los motivos que quisimos mostrar al país, que ya la refinería estaba operando con todas sus unidades", aseguró.

En paralelo, mencionó que "algunos programas periodísticos sacan información que no guarda relación con las fechas posteriores al arranque".

Adicional a ello, explicó que la refinería tiene una "carga de 93,500 en la unidad de destilación primaria que marca la capacidad de procesamiento de los crudos; es decir, estamos en los puntos óptimos. Todas las unidades están operando para a los 95, que es la carga de diseño máxima".

Sin embargo, la producción total se llevará a cabo de acuerdo a la demanda del mercado: "Estamos en condiciones. Hay momentos que hemos operado 95.000".

Ante la adquisición del crudo de Petroperú por los peruanos, Vera considera que se está generando un ambiente de competencia.

"Algunas empresas se incomodan, se inquietan porque estamos recuperando el mercado, que es lo que corresponde, y a veces los comentarios que se dan son por ese motivo, pero nosotros como peruanos tenemos la misión de hacer rentable el negocio y vamos en esa línea. La mayor rentabilidad se da justamente con alta producción y generando el margen de refinación, que es el que justifica la inversión", sostuvo.

Sin embargo, no descartó que puedan suceder imprevistos en el procesamiento: "Una refinería puede estar en servicio y no significa que no va a pasar eventos. Es normal, porque manejamos 35,000 instrumentos, alrededor de 10.000 equipos de diferentes tipos. Siempre estamos secuestros a que algo pueda fallar, pero eso es algo que es permanente y constante. Nosotros tenemos equipos de mantenimiento, de ingeniería, de inspección, operadores, que ven el funcionamiento de una manera permanente".