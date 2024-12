"Hay más de 4 empresas interesadas" en los lotes I y VI de Talara, señala el Comité Sectorial Hidrocarburos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, se mostró en contra frente a la posibilidad de que los lotes I y VI de Talara regresen al sector privado. Por ello, Maria Julia Aybar, presidenta del Comité Sectorial Hidrocarburos, se presentó en Economía Para Todos por RPP para dar a conocer su postura.

"Cuando los lotes, por alguna decisión política, se van a entregar a la empresa estatal, vamos a desincentivar que haya este tipo de inversiones. El Estado peruano no puede hacer estas inversiones porque necesitamos esos montos para proyectos en sectores como salud, educación, creo que no es un secreto que tenemos un problema del gasto fiscal", sostuvo la especialista.

La experta hizo hincapié en que, si el sector privado invierte una gran cantidad de dinero en exploración, si la actividad no es exitosa, ese dinero no le cuesta al Estado; caso contrario, sucedería si la inversión la hiciera el sector público.

De igual manera, contó que hay interesados en los lotes de Talara: "Hay más de 4 empresas interesadas (...) Existe un marco Constitucional y legal que señala que Perupetro, al promover estas actividades, puede negociar directamente o también puede hacer una licitación".

"Perupetro ha iniciado una licitación porque, si tiene varios interesados, va a buscar la mejor propuesta para el país y estamos hablando de propuestas de inversión en exploración, explotación y también en ingresos al Estado vía regalías e impuesto a la renta", agregó.

Maria Julia Aybar resaltó que en julio del 2023, Perupetro llevó a cabo un proceso de licitación por el lote 5 y el lote 7, en la que se obtuvieron ofertas atractivas para inversiones en un lote de 20 pozos de desarrollo y en otro lote de 124 pozos de desarrollo.

"El mes pasado las empresas privadas han generado más de $ 100 millones en regalías y la idea es continuar con esa actividad generando ingresos al país", mencionó.

¿Qué necesita el oleoducto?

Maria Julia Aybar señaló que "Perúpetro está trabajando muy duro, pero hay temas que no nos están ayudando. Tenemos un problema de permisología, de Áreas Naturales Protegidas, entre otros; que no están alineados con la generación de inversión y riqueza.

En paralelo, mencionó que el oleoducto necesita un mantenimiento y que, evidentemente, no es rentable porque "no tenemos crudo en la selva y no podemos darle la rentabilidad necesaria. Sabemos que Petroperú siempre menciona que ese ducto no es rentable, pero eso no significa que vamos a tomar los lotes fuera del marco legal".

Finalmente, señaló que están buscando mantener una reunión con Jorge Luis Montero, nuevo ministro de Energía y Minas, para explicarle la situación: "Confiamos en que obviamente se va a tratar de apoyar al sector para seguir promoviendo inversiones y generando ingresos al país".