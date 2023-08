Petroperú tiene limitaciones financieras y necesitará apoyo del Gobierno, advierte S&P

Para Standard & Poor's este año la petrolera estatal tendría un desempeño más débil de lo esperando.

La situación financiera de Petroperú no es favorable, según un reporte de la calificadora de riesgo Standard & Poor's.

Con las limitaciones financiera que se observan, este año la petrolera estatal necesitaría nuevamente del apoyo del Gobierno para asegurar la continuidad de con sus operaciones.

"Teniendo en cuenta el desempeño más débil de lo esperado de la compañía en lo que va de 2023, creemos que es cada vez más probable que haya más intervenciones del Gobierno. Continuaremos monitoreando la relación entre Petroperú y el Gobierno peruano, incluidos los incentivos, la capacidad y la oportunidad de este último para apoyar a la empresa, porque la supervisión no parece haber sido tan estrecha como la situación amerita", indica S&P.

Como se recuerda, en octubre el Gobierno otorgó un préstamo de US$ 750 millones a Petroperú y también se entregó un aporte de capital de US$ 1 mil millones y una garantía para una nueva línea de crédito a corto plazo de US$ 500 millones.

Aunque el informe indica que Petroperú está implementando una serie de iniciativas para restaurar su posición en el mercado, esto aún no ha resultado en una mejora en su reputación y liquidez.

Incluso, S&P señala que "la capacidad de Petroperú para hacer frente a sus obligaciones financieras y operativas por sí solo parece cada vez más limitada".

La calificadora de riesgo espera que la petrolera estatal "queme" su efectivo este año, por lo que sus posibilidades de reducir su deuda mediante los flujos de efectivo en los próximos 12 meses es limitada.

"La carga total de la deuda era de aproximadamente US$ 6 mil millones al 31 de marzo (y potencialmente US$ 7 mil millones para fin de año)", indica el documento.

Aunque la refinería de Talara es clave para mejorar los ingresos de la petrolera estatal, ahora se espera que recién esté operativa desde fines de este año, tras no cumplirse con la expectativa anterior que esperaba su pleno funcionamiento desde el primer trimestre del 2023.