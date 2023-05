Petroperú necesitaría nuevo financiamiento estatal si refinería de Talara no opera al 100% este año

Este 2023 Petroperú podría necesitar un nuevo financiamiento del Gobierno para subsistir si no logra que la Refinería de Talara esté totalmente operativa, indica un reciente reporte de la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings.

"Petroperú podría eludir la necesidad de un segundo año de apoyo del gobierno si su nueva refinería de Talara aumenta significativamente los flujos de efectivo de la compañía. La nueva refinería debería estar completamente operativa en 2023", indicaron.

La agencia indica que en un escenario en el que la nueva Refinería de Talara tenga retrasos en su producción comercial, se "espera que persistan los flujos de efectivo negativos".

Si se reportan retrasos luego del segundo trimestre del año, hasta junio, las necesidades de flujo de efectivo aumentarán en al menos US$ 100 millones.

Pero, advierten que si en el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre, la refinería no está al 100%, entonces la petrolera necesitaría un financiamiento de más de US$ 300 millones.

"En ese momento, el acceso al capital podría ser significativamente más limitado y el apoyo del gobierno volverá a ser clave", señala el reporte de Fitch Ratings.

Según estiman, el EBITDA (resultado de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Petroperú es de US$ 300 millones, mientras que el gasto de capital sería de S$ 506 millones y un gasto por intereses de $132 millones.

Cabe mencionar que, el año pasado la petrolera estatal registró un déficit de S/ 2,8 mil millones, por encima de los S/ 1,7 mil millones que registró en el 2021.

Pese a esto, recientemente el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, indicó que no se está evaluando ningún tipo de apoyo adicional a Petroperú "ya el apoyo que se dio el año pasado se dio en un contexto cuando todavía no empezaba la refinería. No creemos que la empresa necesite de algún impulso extra".