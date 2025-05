Aunque la pobreza monetaria bajó, el IPE advierte: "Vamos a tardar hasta 20 años regresar a la pobreza que teníamos en el 2019"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si bien las cifras recientes muestran una ligera reducción de la pobreza monetaria en Perú, expertos advierten que esta caída responde a factores coyunturales y que el país aún está lejos de recuperar los niveles prepandemia. Gonzalo Manrique, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), se presentó en Economía Para Todos por RPP y analizó los retos presentes en el país.

La reciente caída de la pobreza, del 29 % al 27.6 %, responde principalmente a la reducción de la inflación. Manrique detalló que en el último año la línea de pobreza solo aumentó un 2 %. Esto contrasta significativamente con el promedio de 7 % de aumento anual que se registró entre 2021 y 2023 debido a la alta inflación. En conclusión, la menor inflación ha sido el factor clave que permitió que la pobreza bajara.

Sin embargo, el economista señaló que esta reducción, aunque en parte positiva por mostrar que la inflación dejó de ser el principal problema, no es un verdadero avance.

"Incluso con esta menor inflación solo hemos podido reducir la pobreza al nivel que teníamos en el 2022, que era 27.5 %. En realidad ha habido más que una reducción, lo que ha habido es un rebote", regresando al nivel de hace dos años, explica.

La brecha con los niveles prepandemia es aún enorme. Antes de la pandemia, en 2019, la pobreza era de solo 20 %. Actualmente, estamos más de siete puntos por encima de ese nivel.

Las estimaciones del IPE sugieren que si Perú sigue creciendo al ritmo proyectado por el MEF (3 %), "vamos a tardar hasta 20 años en poder regresar a esta pobreza de 20% que teníamos en el 2019 hace no más 5 años".

Si bien en 2022 también había alta inflación y bajo crecimiento, ahora tenemos menor inflación, pero el crecimiento aún es insuficiente (cerca del 3 %) para reducir la pobreza al ritmo necesario.

El porcentaje de pobres que viven en ciudades pasó del 57 % en 2019 al 73 % actualmente, explica el especialista. Además, señala que uno de los casos más dramáticos es Lima Metropolitana, donde la pobreza "se ha duplicado, pasado de 14 % a 28 % en los últimos 5 años".

En 2024, Perú tiene aproximadamente 3 millones más de pobres que antes de la pandemia, y "un tercio de estos 3 millones residen en Lima Metropolitana". La mayor parte de este aumento se debe a la realidad urbana.

¿Cuál es el estado de la pobreza extrema?

Manrique también destacó la situación de la pobreza extrema, que no ha mostrado el mismo patrón urbano. Las personas en pobreza extrema no solo no cubren la canasta básica, sino que no pueden cubrir una canasta alimentaria, lo que representa alrededor de S/ 250 al mes por persona.

El porcentaje de pobreza extrema se ha duplicado respecto a 2019, pasando de 2.8 % a 5.5 %. A diferencia de la pobreza no extrema, la pobreza extrema "sí se concentra principalmente en la sierra y en la selva"-

¿Qué estrategias se deben aplicar?

Ante este nuevo escenario, el Economista del IPE enfatizó la necesidad de ajustar las estrategias de los programas sociales. Muchos programas actuales están más enfocados en el ámbito rural. Es necesario adaptar las políticas a la realidad urbana.

Manrique diferenció dos tipos de políticas que el Estado debe balancear:

Políticas de alivio a la pobreza: medidas de corto plazo, como programas que entregan dinero (Juntos, Pensión 65), que ayudan a subsistir en el escenario de pobreza.

medidas de corto plazo, como programas que entregan dinero (Juntos, Pensión 65), que ayudan a subsistir en el escenario de pobreza. Políticas de reducción de la pobreza: medidas de largo plazo, relacionadas con la creación de infraestructura y la generación de capital humano (como programas educativos), que son fundamentales para reducir la pobreza de manera sostenible.

¿Cómo se calcula la pobreza?

Para entender la evolución de la pobreza es necesario conocer cómo se calcula. La pobreza monetaria se define comparando el gasto de los hogares con la línea de pobreza. Esta línea representa el costo de una canasta básica. Si el gasto de un hogar está por debajo de esta línea, se considera pobre.

En promedio, en Perú, la línea de pobreza es de s/ 450 por persona al mes, aunque varía por región, siendo más alta en Lima Metropolitana (cercana a S/ 550) y menor en zonas como la Sierra Norte (cercana a S/ 450). La línea varía entre S/ 450 y S/ 650 aproximadamente, con un promedio de S/ 550. Una persona que gasta menos de S/ 450 al mes es considerada pobre.