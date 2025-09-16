Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Precio del dólar Perú y tipo de cambio hoy 16 de septiembre del 2025

Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 16 de septiembre.
Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 16 de septiembre.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En Perú, el tipo de cambio para hoy martes 16 de septiembre es de S/3.49 según el Banco Central de Reserva Del Perú.

¿Por qué sube o baja el tipo de cambio del dólar?

El valor del dólar frente al sol peruano no es estático. Cambia todos los días debido a la oferta y demanda de esta moneda en el mercado cambiario. Cuando más personas desean adquirir dólares, ya sea por inversión o por incertidumbre económica, el precio sube. En cambio, cuando hay mayor disponibilidad o menor interés, el tipo de cambio tiende a bajar.

Existen múltiples factores que explican estas variaciones. Entre ellos se encuentran las tasas de interés en Estados Unidos, la inflación global, los flujos de inversión extranjera y la confianza en la economía peruana. Eventos políticos o económicos, tanto internos como externos, también pueden generar movimientos bruscos en la cotización del dólar.

Comprender cómo y por qué fluctúa el tipo de cambio permite anticipar escenarios económicos. Esto es fundamental para quienes manejan importaciones, planean viajes internacionales o buscan proteger sus ahorros ante posibles devaluaciones.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
dolar peru Precio del Dólar Tipo de cambio Perú

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA