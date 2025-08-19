Precio del Dólar Perú y Tipo de Cambio hoy 19 de agosto del 2025

Al cierre de hoy, martes 19 de agosto, el precio del dólar marco 3.55, es decir, una baja del 0.39 % frente al sol peruano según la última cotización del Banco Central de Reserva del Perú. En un escenario de baja del tipo de cambio, los consumidores y empresas peruanas se ven favorecidos, ya que el sol gana poder adquisitivo frente al dólar. Esto se traduce en menores precios para productos importados y una ligera desinflación en el mercado local, especialmente en rubros como electrónica, alimentos envasados y medicamentos.

¿Por qué sube o baja el tipo de cambio del dólar?

El valor del dólar frente al sol peruano no es estático. Cambia todos los días debido a la oferta y demanda de esta moneda en el mercado cambiario. Cuando más personas desean adquirir dólares, ya sea por inversión o por incertidumbre económica, el precio sube. En cambio, cuando hay mayor disponibilidad o menor interés, el tipo de cambio tiende a bajar.

Existen múltiples factores que explican estas variaciones. Entre ellos se encuentran las tasas de interés en Estados Unidos, la inflación global, los flujos de inversión extranjera y la confianza en la economía peruana. Eventos políticos o económicos, tanto internos como externos, también pueden generar movimientos bruscos en la cotización del dólar.

Comprender cómo y por qué fluctúa el tipo de cambio permite anticipar escenarios económicos. Esto es fundamental para quienes manejan importaciones, planean viajes internacionales o buscan proteger sus ahorros ante posibles devaluaciones.