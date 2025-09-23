Precio del dólar Perú y tipo de cambio hoy 23 de septiembre del 2025

¿Por qué sube o baja el tipo de cambio del dólar?

El valor del dólar frente al sol peruano no es estático. Cambia todos los días debido a la oferta y demanda de esta moneda en el mercado cambiario. Cuando más personas desean adquirir dólares, ya sea por inversión o por incertidumbre económica, el precio sube. En cambio, cuando hay mayor disponibilidad o menor interés, el tipo de cambio tiende a bajar.

Existen múltiples factores que explican estas variaciones. Entre ellos se encuentran las tasas de interés en Estados Unidos, la inflación global, los flujos de inversión extranjera y la confianza en la economía peruana. Eventos políticos o económicos, tanto internos como externos, también pueden generar movimientos bruscos en la cotización del dólar.

Comprender cómo y por qué fluctúa el tipo de cambio permite anticipar escenarios económicos. Esto es fundamental para quienes manejan importaciones, planean viajes internacionales o buscan proteger sus ahorros ante posibles devaluaciones.