El tipo de cambio cerró a S/ 3.79 en la jornada anterior. | Fuente: Andina

La cotización del dólar podría volver a superar los S/ 4 en el mercado peruano como consecuencia de la situación económica que genera el conflicto entre Rusia y Ucrania, estima Washington Capital.

El gerente general de Washington Capital, Washington López, señala que este impacto de la invasión rusa a Ucrania en los precios de commodities como el petróleo, se sumaría al esperado control de la inflación de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) con el aumento de tasas de interés.

López precisó al diario Gestión que la cotización del dólar en Perú se ve afectada teniendo en cuenta que los precios del petróleo y del oro suben debido al riesgo que genera el conflicto bélico en Europa.

El precio del crudo sube debido a que Rusia es uno de sus principales productores del mundo, y su suministro se ve amenazado por la situación.

Mientras que el oro es un activo refugio ante la volatilidad de los mercados y tiene influencia directa con la entrada de divisas del Perú.

Respecto a la Fed, se espera que en su próxima reunión del 15 y 16 de marzo se evalúen un aumento de las tasas de interés si los datos económicos muestran que la inflación elevada persiste.

De estos efectos, López sostiene que el que tendrá mayor preponderancia será el del impacto del petróleo en la inflación y el aumento de tasas, posiblemente en 50 o 75 puntos básicos en la siguiente reunión de la Fed.

“El oro, con la noticia, ha estado en alrededor de US$ 1,950 la onza y se proyecta a seguir subiendo hasta los US$ 2,250 de continuar con el escenario, lo que debería favorecer el tipo de cambio por la entrada de más dólares a la economía. Sin embargo, la inflación en Estados Unidos se ha visto presionada con un petróleo en niveles de alrededor de US$ 100 con la noticia de la invasión rusa, y creemos que es posible que este pueda trepar incluso a los US$ 140. Estos efectos serían más nítidos en el segundo trimestre″, comentó.

Con esto, López estima que el tipo de cambio subiría progresivamente a S/ 4 hasta junio de este año.

“El primer y segundo trimestre van a ser negativos para Wall Street y habrá un fortalecimiento del dólar. A partir de marzo hasta junio se verá ya un tipo de cambio retomando valores de S/ 4.05 y S/ 4.10. Mientras más rumor de guerra exista y las posibles negociaciones con Ucrania se alejen, el impacto se sumará al cambio de política monetaria de la Fed, y entonces el escenario descrito es posible”, explicó.

Otras proyecciones

Ayer el dólar cerró al alza por segundo día consecutivo subiendo a S/ 3.79 a nivel interbancario. Pero, la divisa presenta una cotización cerca de 5% menor a lo registrado a fines del 2021.

Por el momento la última encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR) indican que este año el tipo de cambio estaría entre S/ 3.99 y S/ 4.00.

Mientras que un estudio de LatinFocus estima que el tipo de cambio promedio sería de S/ 4.03.