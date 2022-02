El petróleo podría subir a US$ 120 el barril a mediados del 2022, según Bank of America (BofA) Global Research. | Fuente: EFE

La tensión bélica entre Rusia y Ucrania podría tener un fuerte impacto económico a nivel global, y ya ha comenzado ha mostrar efectos en las cotizaciones de commodities como el petróleo.

Esta semana el precio del petróleo alcanzó su valor máximo en siete años ante el temor que genera el conflicto, pues podría interrumpir parte del suministro global.

Hasta ayer, el precio del crudo Brent llegaba a superar los US$ 99 por barril, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) estaba cerca de los U$ 96.

Este incremento de precios se debe principalmente a las sanciones que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea le están imponiendo a Rusia y que podría afectar el suministro de crudo proveniente de este país, que actualmente es el segundo mayor exportador después de Arabia Saudita.

"Rusia distribuye 1 de cada 10 barriles de petróleo consumidos a nivel mundial (...). Realmente puede perjudicar a los consumidores en las gasolineras", explicó Maike Currie, directora de inversiones de Fidelity International y columnista del Finantial Times, a BBC Mundo.

Con el reciente anunció del presidente ruso, Vladimir Putin, en el que decidió reconocer a dos zonas rebeldes del este de Ucrania como "repúblicas independientes", las sanciones se están intensificando.

Entre las posibles medidas que tomaría Occidente contra esta decisión estarían prohibir que los países y empresas compren petróleo a grandes gigantes energéticos rusos como Gazprom o Rosneft.

Ante esta situación, los expertos advierten que el precio del barril de petróleo podría superar los US$100 en los próximos días.

Un estudio de Bank of America (BofA) Global Research alerta que el proximamente el precio petrolero Brent podría subir entre US$ 5 y US$ 20 el barril, con lo cual se fijaría en US$ 120 a mediados del 2022.

Impacto en Latinoamérica

Pero, ¿qué efectos tendría este conflicto en los precios del petróleo en América Latina?

Un aumento del precio del crudo implicaría un "frenazo económico", según un reporte de BBC Mundo.

"Un mayor precio en el petróleo va a tener implicancias tanto del lado de la oferta como de la demanda. Existen envíos muy limitados de crudo ruso a la región latinoamericana, pero evidentemente cualquier disrupción en la oferta global tiene impacto en el resto de los crudos", indicó Ixchel Castro, gerente para Latinoamérica de Petróleos y Mercados de Refinación de la consultora Wood-Mackenzie.

Pese a que países de la región como Brasil y México son productores de petróleo, los especialistas advierten que no es necesariamente una buena noticia este incremento de precios.

"Para ellos, es bueno que el precio suba pero en realidad no lo es tanto (...) Porque aunque no es positivo tener un precio muy bajo, cuando asciende por arriba de los US$80 el barril es un problema muy grande por la inflación de precios para el consumidor", indicó Fernando Valle, analista senior de petróleo y gas de Bloomberg Intelligence en Nueva York.

Para los países importadores, como Chile, los efectos son totalmente negativos pues un mayor precio de combustibles implica un aumento en la inflación.

"La energía es la base para todo entonces cuando elevas ese precio también se eleva el precio de las exportaciones", agregó Valle.

En el caso del Perú, el país consume un cuarto de millón de barriles de petróleo por día y produce a penas 40 mil barriles por día, con lo cual más de 200 mil barriles tienen que ser importados.

"Un impacto sostenido en estos precios, sin ningún tipo de intervención gubernamental, puede impactar no solo el precio del combustible sino toda la cadena de valor, que son los alimentos, materias primas, etc", comentó Ixchel Castro.

Ante esto, la consultora Capital Economics señala que esta situación podría generar un mayor endurecimiento de la política monetaria de estos países y conducir a una importante inflación.