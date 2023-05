Precios de pescados suben ante oleaje anómalo, ¿cuántó cuestan?

El impacto del olaje anómalo ya se ve en los mercados con un incremento en los precios de los pescados, que hasta hace una semana eran una opción más económica a otras proteinas que reportaban mayores precios.

La semana pasada se reportó que el precio del bonito y el jurel era de S/ 7 el kilo en promedio en el mercado minorista La Aurora (Cercado de Lima), mientras que en los mercados mayoristas el bonito se vendía a cerca de S/ 2 por kilo. Pero ¿cuánto cuesta hoy?

Esta semana en algunos mercados de la capital se reporta que el pescado bonito ha llegado a venderse hasta a S/ 10 el kilo por menor, mientras que está cerca de S/ 6 en los mayoristas o terminales pesqueros.

"El bonito está S/ 5.50, está el doble, antes estaba S/ 2, ya no se puede ni vender. No hay pescado blanco, no hay cachema, no hay cabrilla, solo estoy traendo bonito", indicó una comerciante en el mercado de Caquetá.

Asimismo, en el Mercado José Carlos Mariategui (San Juan de Lurigancho) se reportaba que otros productos marinos que antes se encontraban más económicos, como la pota, también han subido sus precios. En el caso de la pota, el kilo se vende a S/ 7 cuando hace un mes costaba menos de la mitad.

Por otro lado, en Tacna, exactamente en Mercado Grau, se reporta que el bonito subió de S/ 5 a S/ 7 el kilo y la lorna llegó hasta a S/ 9 por kilo, lo cual también viene afectando las ventas de los pescadores.

A nivel nacional, hasta ayer el reporte de abastecimiento mayorista del Ministerio de la Producción (Produce) indicaba que otros pescados como el jurel tenían un precio promedio de S/ 5.30 por kilo, la caballa se vendía a S/ 6.30 el kilo, y la lisa a S/ 6.90 el kilo.