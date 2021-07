En el total de distritos evaluados los precios de viviendas en dólares descendieron en 0.4% aproximadamente. | Fuente: Andina

Los precios de viviendas subieron en los distritos de ingreso medio durante el primer trimestre del 2021, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Durante los primeros tres meses del año, los precios de venta en dólares de distritos como Magdalena y Jesús María se encarecieron en 1.7% si se compara con lo registrado a fines del año pasado.

Por ejemplo, en esos distritos el metro cuadrado se elevó de US$ 1,626 A US$ 1,846 e Magdalena; y pasó de US$ 1,688 a US$ 1,709 en Jesús María.

Esto se generó debido a la mayor necesidad de las familias por tener viviendas más modernas, funcionales y de más tamaño, según indica la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

"Hay una necesidad real de viviendas en Lima Moderna por el uso intensivo que se les da ahora para trabajos, estudios y deportes. Eso permite mantener las ventas y los precios", indicó Ricardo Arbulú, presidente del Comité de Análisis de Mercado de ASEI.

Sin embargo, el estudio del BCR indica que el incremento de precios no se vio en todos los distritos, pues en el total de distritos evaluados los precios en dólares descendieron en 0.4% aproximadamente.

Los precios se redujeron en nueve de los 12 distritos evaluados por el BCR. Las mayores caídas, de en promedio 1%, se dieron en Barranco, La Molina y San Isidro.

En tanto, se estima que los precios de los alquileres subieron en nueve de los 12 distritos analizados. Las mayores alzas de alquiler se reportan en Jesús María y Lince, mientras que en San Miguel y Surquillo está los alquileres que más retrocedieron en sus costos.