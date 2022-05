Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso. | Fuente: Andina

La Comisión de Economía del Congreso está revisando el capítulo económico de la Constitución con el fin de realizar ajustes para mejorarlo, afirmó la presidenta de la comisión, Silvia Monteza.

Monteza sostuvo que esta revisión se está realizando tras la presentación del proyecto de ley para la creación de una Asamblea Constituyente, la cual no considera conveniente con la actual coyuntura económica.

"Yo creo que en este momento, en esta crisis económica que estamos atravesando, no es conveniente. Necesitamos mejorar de repente la Constitución. En la Comisión de Economía estamos revisando toda la parte del capítulo económico de la Constitución para mejorarlo y ver que no se vea tanto que si no hacemos la Asamblea Constituyente no se puede mejorar la Constitución", dijo la congresista al programa “Capítulo económico”.

Pese a estar en desacuerdo con un cambio total de la Constitución, a congresista señaló que sí podrían realizar cambios en el capitulo económico teniendo en cuenta la antigüedad de la Carta Magna.

"En su momento (la Constitución) fue buena, porque atravesábamos una situación bastante critica con el terrorismo. Me imagino que en ese momento, cuando sacaron esa Constitución, le dieron todas las facilidades a la empresa privada para que vengan a invertir en el Perú. Ahora son otros tiempos y tenemos que hacer algunos ajustes", comentó.

La presidenta de la Comisión de Economía precisó que aproximadamente dentro de un mes se tendrá un informe preliminar sobre los avances.

“Hay que analizar punto por punto, ver lo qué está bien y qué está mal, para dar mejores opiniones, fortalecer, ese el meollo de este problema pues se escucha a la izquierda que dice que (el capítulo económico) no nos permite avanzar, que los monopolios se llevan todo, entonces hay que revisarlo para mejorar. Probablemente de acá a un mes podamos tener algo avanzado, un informe preliminar”, agregó.

Cabe mencionar que quedan alrededor de dos meses para el termino de la actual legislatura, ante lo cual Monteza sostuvo que se están priorizando la revisión de proyectos relacionado a la reactivación económica.