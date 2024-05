Julio Velarde: "Tenemos potencial minero, pero nos hemos complicado en trámites"

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, consideró que si bien tenemos el potencial minero, la creación de nuevas instituciones, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, ha resultado en la generación de más trámites y requisitos.

"Hay varios problemas. Tenemos potencial minero, pero nos hemos complicado en trámites fuertemente. Es más, cuando se crean nuevas instituciones, como la creación del Ministerio del Ambiente -que está muy bien-, pero cuando uno crea una nueva institución, esta también crea sus propios trámites y requisitos. Pasa siempre", mencionó durante su participación en el Simposio - XV Encuentro Internacional de Minería.



En este sentido, Velarde enfatizó que si bien es crucial promover la inversión minera, también existe una preocupación legítima por los posibles impactos ambientales.

"Todos queremos inversión minera, pero al mismo tiempo nos preocupa cualquier perjuicio al medio ambiente", acotó.

Velarde señaló la complicación burocrática como un factor que dificulta aún más el desarrollo del sector minero. En relación con esto, hizo referencia a la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual, si bien tiene sus beneficios, también crea problemas burocráticos adicionales.



"Antes, un Ministro podría decidir rápidamente, pero ahora necesita la firma de... que termina siendo un proceso todavía más largo. A veces un Ministro no tiene control sobre su ministerio", señaló.



Existe ausencia del Estado frente a la minería ilegal

Finalmente, respecto a la minería ilegal, Velarde lamentó la ausencia del Estado y criticó la falta de la aplicación del Estado de derecho en muchas ocasiones en nuestro país.

"El Estado no está presente, falta Estado de Derecho. Hace unos años un premier dijo '¿Quieren que combatamos esto? No podemos entrar a reprimir una minera o una carretera que haya sido tomada'. No aplicar el estado de derecho se vuelve importante. No se esta pidiendo nada fuera de la ley, sino que se aplique la Ley", indicó.