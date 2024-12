Proinversión prevé adjudicar 31 proyectos en cartera de 2025 por más de 7 800 millones de dólares

El 75 % de la cartera del próximo año se compone de nueve proyectos viales por US$ 2 828 millones, así como tres inmuebles por US$ 1 827 millones y ocho proyectos en saneamiento, que, en conjunto, sumarán inversiones de US$ 1 231 millones.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) prevé adjudicar 31 proyectos de infraestructura y mejora de servicios a través de Asociación Público – Privada (APP) y Proyectos en Activos (PA) que generarán una inversión estimada en 7 893 millones de dólares.



El director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, dijo que el 75 % de la cartera del próximo año se compone de nueve proyectos viales por US$ 2828 millones, así como tres inmuebles por US$ 1827 millones y ocho proyectos en saneamiento, que, en conjunto, sumarán inversiones de US$ 1231 millones.



Entre ellos, destaca la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 1582 millones, cuya adjudicación está prevista para el primer trimestre de 2025 y beneficiará a 1,6 millones de habitantes de las regiones de Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Apurímac mediante la rehabilitación, construcción, mejoramiento y mantenimiento de la vía durante 25 años mediante Asociación Pública - Privada cofinanciada.



"Así como siete corredores viales del Grupo 1 por US$ 1134 millones (Cusco, Cerro de Pasco, Puno, Moquegua, Tarma, Huancayo y Tarapoto) y la vía Zapallal – Avenida Gambeta (túnel) en el puerto del Callao (US$ 112 millones)", detalló Proinversión en un comunicado.



En inmuebles, Salardi explicó que la cartera incluye el Parque Industrial de Ancón (PIA) con un estimado de US$ 997 millones, la Península del Puerto del Pacifico (US$ 767 millones) y la Villa Panamericana (US$ 63 millones).



En tanto, la cartera de saneamiento la componen siete Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) por US$ 1061 millones, ubicadas en Cajamarca, Cusco, Chincha, Huancayo, Puerto Maldonado, San Martín, Trujillo. Al igual que la desaladora Ilo (US$ 170 millones) que podría beneficiar con la provisión de agua potable a pobladores afectadas actualmente por el estrés hídrico.



Proyectos en salud y turismo

En 2025, la agencia priorizará, también, cinco proyectos en salud y turismo por US$ 1257 millones que serán adjudicados mediante Asociación Público - Privada.

Se trata de la modernización en infraestructura y servicios del nuevo Hospital de Emergencia Villa El Salvador – HEVES por US$ 290 millones; Instituto de Salud del Niño San Borja, US$ 125 millones y el nuevo Hospital Militar Central, por US$ 224 millones, que buscarán inversión privada mediante Iniciativas Estatales y Privadas Cofinanciadas.

Y, en turismo, el 'Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico Choquequirao', que representará una inversión de US$ 265 millones (sin IGV) y "Operación y Mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima" que considera US$ 354 millones.



La cartera de 31 proyectos incluye otros proyectos como la adjudicación del Terminal Portuario Chimbote (US$ 331 millones), Construcción de nueva Infraestructura Educativa para Colegios en Riesgo de Lima Metropolitana – CER (US$ 285 millones) y el Grupo 3 de proyectos eléctricos (US$ 134 millones).