CADE 2024: ¿Cómo potenciar la inversión privada y la eficiencia del Estado?

En el segundo día de CADE Ejecutivos 2024, se llevó a cabo varias conferencias para conversar sobre propuestas que mejoren diferentes sectores del país. Durante la sesión “Inversión privada, gestión del Estado y bienestar”, expertos plantearon diferentes estrategias enfocadas en la economía peruana.

Carlos Paredes inició el panel destacando la importancia de promover un crecimiento sostenido y, paralelamente, reformar el Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad. Para ello, se debe trabajar en los cuellos de botella como la inestabilidad política, sistema de injusticia, inseguridad y la baja productividad y la corrupción.

Por su parte, Élmer Cuba hizo un recuento de los factores que limitan el desarrollo económico en la economía peruana, así como los gobiernos militares, las malas políticas macroeconómicas, conflictos armados, entre otros. Durante su participación, indicó que, “luego de 200 años estamos donde comenzamos. Seguimos siendo la quinta parte del PBI de Estados Unidos”.

"Por más inversión privada que metamos, no es suficiente si el Estado peruano no cambia la productividad. No basta con la inversión privada, o un sector privado moderno, si se tiene un Estado del tercer mundo”, agregó, profundizando en el quiebre que ha tenido la relación entre la esfera política y la inversión privada.

Norman Loayza inició su intervención resaltando que ningún país ha logrado desarrollarse sin un crecimiento económico sostenido, ya que este genera oportunidades de empleo e inversión.

En este marco, mencionó la relevancia del sector privado para enfrentar la desaceleración de la inversión, pero advirtió que es esencial “crear un entorno empresarial de negocios más favorable. Sin este entorno las economías son relativamente primitivas, no pueden alcanzar niveles de modernidad y no tienen los servicios públicos necesarios".

Además, Loayza señaló que ante el estancamiento actual, es urgente “retomar la obsesión por el crecimiento económico”, con el sector privado como motor y el gobierno como facilitador, creando un entorno que favorezca la inversión, la innovación y la competencia. Esto incluye garantizar regulaciones eficaces, servicios públicos de calidad y la implementación real de estas medidas.

Por su parte, David Tuesta responsabilizó al Estado de los problemas estructurales del país y de su pérdida de competitividad. En su opinión, que un Estado ineficaz esté detrás de problemas como el crimen, la corrupción, el desempleo y la falta de servicios básicos de calidad, perpetúa la pobreza y limita el poder adquisitivo de la población.

El experto propuso una hoja de ruta para abordar estos desafíos, que incluye mejorar la regulación, ejecutar inversión pública eficiente y establecer una sinergia entre el sector público y privado para cerrar brechas y generar mercados más competitivos.

Ana Rosa Valdivieso abordó la relevancia del proceso de adhesión de Perú a la OCDE, iniciado tras la invitación en 2022. “Es un proceso de interés nacional, considerado una política de Estado. No es un proceso exclusivo del Ejecutivo, participan otros poderes, pero la participación del empresariado es clave. Muchas de estas reformas están vinculadas a la lucha contra la informalidad, al incremento de la competitividad. Este es casi el único recurso para poder luchar contra populismos y contra ataques a la democracia”, sostuvo.

Durante su ponencia, también rescató la importancia de la participación del sector empresarial: "Creemos que muchas de las reformas que impulsa la OCDE son de importancia para la labor que desarrollan (los empresarios), pero también es muy importante que puedan participar en la implementación de estas recomendaciones".

En el cierre de la sesión, los panelistas coincidieron en la necesidad de priorizar la educación para construir una sociedad más informada y con mejor representación política. Asimismo, destacaron el papel crucial que tiene el sector privado en el crecimiento económico, siempre y cuando lo complemente un Estado que impulse un entorno para la colaboración público-privada.