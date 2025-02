Rafael Muente, presidente de Osiptel: "El lunes que me impidieron el ingreso, tramaron una nueva acusación en mi contra"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente ejecutivo de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente, estuvo presente en Ampliación de Noticias por RPP y se pronunció sobre su reciente restitución en el cargo tras una resolución de Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que anuló su destitución.

La reincorporación de Rafael Muente

El funcionario denunció que al intentar reincorporarse a Osiptel, se le impidió el acceso a su despacho y que, ese mismo día, se generó una nueva denuncia en su contra.

"El día que me han que me han impedido el ingreso. Es el mismo día que han tramado rápidamente una nueva acusación derivada del uso del automóvil que se me asigna como titular de la entidad para ir a dictar clases en la Universidad Católica", aseguró.

En este marco, él comenta que hay ministros y una serie de autoridades dictando clases en el mismo centro universitario.

La postura de Rafael Muente ante cambios en Osiptel

El presidente ejecutivo de Osiptel considera que hay un "desgaste institucional" que afecta al país, por lo que la Presidencia del Consejo de Ministros "estaría buscando destruir el sistema".

Por ello, "para tomar por asalto a Osiptel, había que sacar al presidente y cuando llega el señor Rodríguez como presidente temporal, lo primero que hace es despedir a todo el equipo directivo de Osiptel y pone a su gente de confianza personal".

Rafael Muente también criticó la emisión de un decreto supremo que permitió la designación de su sucesor de manera directa. "Los cuatro organismos reguladores emiten informes jurídicos que coinciden. Ese decreto supremo que le permite a este señor dirigir Osiptel, es ilegal".

El trasfondo de la denuncia en su contra

En este marco, considera que hay un intento de debilitamiento de los organismos reguladores y aseguró que la independencia de estas instituciones está en riesgo.

Rafael Muente señaló que su destitución tuvo un trasfondo político que se remonta a las críticas iniciales del ex primer ministro Alberto Otárola a los organismos reguladores. "Esto empieza con el premier, cuando da su discurso de investidura, criticó duramente a los organismos reguladores", recordó. "Yo le envié comunicaciones, hasta 5 cartas pidiendo una reunión y nunca me atendió".

El conflicto se agravó con una investigación iniciada tras un correo anónimo que lo acusaba de haber direccionado recursos de Osiptel para financiar su participación en un programa de alta dirección. "Lo que ha encontrado Servir es que esta imputación no se conlleva con las pruebas que han presentado", afirmó Muente.

Situación del sector telecomunicaciones

Al retomar sus funciones tras cuatro meses de ausencia, el ahora presidente ejecutivo de la entidad, destacó los avances del sector.

"Los indicadores son plenamente favorables: han bajado las tarifas, ha mejorado el servicio y hay mayor satisfacción de los usuarios, hay mayor intensidad competitiva", explicó. No obstante, alertó sobre la necesidad de mantener la estabilidad en el mercado.

"Las empresas deben tener la capacidad de desplegar esfuerzos tecnológicos y de gestión para competir exitosamente", mencionó.





Rafael Muente, presidente de Osiptel: "El lunes que me impidieron el ingreso, tramaron una nueva acusación en mi contra" | Fuente: RPP