El sector turismo es uno de los más afectados en esta pandemia, por la suspensión de vuelos y cancelaciones en los servicios de hospedaje | Fuente: RPP

35% Habría caído la economía en abril, y 30% en mayo, según Elmer Cuba



En mayo inició la reactivación económica de manera paulatina. Algunos sectores volvieron a abrir sus puertas. Esa lista se incrementará en junio, según adelantó el presidente, Martín Vizcarra.

Sin embargo, no todos los sectores podrán reinician. Elmer Cuba, director del Banco Central de Reserva y socio de Macroconsult indicó que hay negocios que no abrirán hasta que aparezca la vacuna.

“Hay empresas que no abrirán, como hoteles y restaurantes que no abrirán indefinidamente, hasta que haya una vacuna. Esos trabajadores deben recibir un bono. Debe haber una medida que ayude a los trabajadores, no a la empresa porque la situación es insalvable”, dijo en RPP Noticias.

Por otro lado, sostuvo que el Gobierno debe alistar la entrega de un subsidio a las empresas que volverán a funcionar en julio.

Agregó que el reto del Ejecutivo, cuando pase la pandemia, es fortalecer la capacidad de recaudación tributaria. En ese sentido, comentó que se debe perseguir a los evasores para recaudar más.