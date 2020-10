Reactivación económica: ¿Qué actividades aún quedan pendientes?

Actualmente solo habrían 3 millones 749 mil 900 de trabajadores activos. Mientras que unas 742 mil 700 personas se encuentran desocupadas, según el INEI. | Fuente: Reuters

La semana pasada el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró que el Gobierno está evaluando reabrir el 100% de las actividades económicas entre noviembre y diciembre.

Según comentó en entrevista con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el país estaría funcionando prácticamente con el 98% de la economía.

Posteriormente, el premier precisó en RPP Noticias que esto se daría en caso la evolución de COVID-19 en el país continúe con su tendencia a la baja.

“En un escenario optimista, si la pandemia sigue bajando, como estamos en este momento, poco a poco nosotros iremos reactivando aquellas actividades que aún no se han aperturado. Esto depende indudablemente de cómo se va desarrollando la pandemia. En ese escenario podrían estar activando la totalidad de las actividades”, dijo Martos.

Pero, ¿cuáles son las actividades que comprenden este 2% de la economía que aún no puede reabrir?

“Lo que falta son las actividades que, por su propia naturaleza, conllevan a un nivel de riesgo agregado como bares, discotecas, lugares donde se requieran reuniones grandes tipo cines o teatros, estadios, conferencias”, comenta Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía.

Sin embargo, el economista señala que una reapertura total de las actividades no signficaría necesariamente una reactivación de la demanda de los consumidores.

“El problema más grande desde el punto de vista económico no está tanto por el lado de las restricciones de oferta, sino va más por la parte de demanda. va más por el lado de los puestos de trabajo que se han perdido en sectores que de repente sí pueden operar. los consumidores, muchos de ellos con sus ingresos reducidos, tienen todavía una sensación de incertidumbre grande, su predisposición al gasto es menor”, explica.

El economista Diego Macera señala que el mayor problema está en la menor demanda El economista Diego Macera señala que el mayor problema está en la menor demanda 00:00

Los rubros más golpeados también han tenido grandes pérdidas en cuanto empleo, uno de ellos es el de gimnasios.

El representante del gremio y gerente de Sport Life, Jaime Yzaga, señala que más de 25 mil personas en el sector han perdido sus empleos debido a la crisis.

“Hoy día más de 25 mil personas están sin empleo directo, si le sumas que cada empresa puede tener cinco o seis proveedores fijate cuantos han perdido ingresos en ese rubro”, dijo en entrevista con RPP.

Las pérdidas para las empresas del rubro son cuantiosas. “Si facturamos al año más de US$ 200 millones y este año no se ha facturado nada ya estamos perdiendo US$ 200 millones”, indica el gerente del gimnasio Sport Life.

El empresario aclara que el sector ya cuenta con un protocolo aprobado por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Salud, por lo que no entiende porque el Gobierno no incluyó a esta actividad en la Fase 4 que inició este mes.

“Están aprobados (los protocolos), sin embargo no aperturan el rubro y no sabemos porque ¿qué es lo que falta? no lo sabemos. Las autoridades han estado en los gimnasios, han visto nuestros protocolos establecidos”, asegura Yzaga.

Sus protocolos están basados en el distanciamiento de las maquinarias, el uso de mascarillas, la desinfección regular. Además, para el ingreso se tendría que hacer una reserva y se establecería un aforo máximo.

Entre otras actividades que cuentan con un protocolo aprobado, pero aún no pueden abrir están las salas de juegos y casinos y los centros de convenciones.

Pese a que aún no se tiene certeza de lo que pasará con cada sector, por el momento las proyecciones indican que el PBI del país retrocederá un 13% este año.