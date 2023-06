Reforma de pensiones: Seis de cada diez peruanos no están de acuerdo con aportar para un fondo solidario

La reforma del sistema de pensiones continúa en debate en el Congreso tras la aprobación de un dictamen en la Comisión de Economía y otro en la Comisión de Trabajo, pero los puntos que plantean ambos no convencen totalmente a los peruanos.

Entre los puntos más discutidos están la creación de un fondo solidario y el ingreso obligatorio de los trabajdores independientes al sistema de pensiones, pero ¿qué dice la población?

Un sondeo realizado por Datum revela que un 62% de peruanos, o seis de cada diez, está en desacuerdo con que un porcentaje de los aportes de los trabajadores vaya a un fondo solidario.

De esta forma, se indica que solo un 33% de encuestados está de acuerdo con la creación de este fondo como parte de la reforma del sistema de pensiones.

Respecto a este punto, cabe indicar que el Fondo Solidario de Pensiones que se plantea en la reforma aprobada por la Comisión de Economía propone que el dinero del fondo provenga de las personas jurídicas y no de los aportes de los trabajadores.

Los resultados de la encuesta también indican que casi la mitad de la población no está de acuerdo con que los trabajadores independientes aporten obligatoriamente a un fondo de jubilación. Un 48% está en desacuerdo con la medida, un 47% está de acuerdo y un 5% no sabe o no opina al respecto.

Cabe resaltar que la mayoría de los que respaldan esta iniciativa pertenecen a los sectores socioeconómicos A/B y C, mientras que la mayor parte del NSE E rechaza la propuesta del Congreso.

Por ahora, aún los proyectos de reforma del sistema de pensiones aún están a la espera de pasar a debatirse en el Pleno del Congreso, mientras aún queda pendiente que el Gobierno presente su propuesta ante el Poder Legislativo.