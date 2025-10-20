¡Ya van dos! Congreso alista proyectos para cambiar el sistema de pensiones: ¿De qué tratan?

El Congreso de la República deberá analizar propuestas que buscan modificar la ley que moderniza el sistema previsional peruano. Hasta el momento, se contabilizan dos iniciativas legislativas pendientes de debate, cada una con diferentes condiciones. ¿Qué se sabe sobre ellas?

A continuación te contamos de qué tratan y qué busca cada proyecto:

Primer proyecto: eliminación de comisiones "abusivas" de las AFP

El congresista Segundo Héctor Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso, presentó el Proyecto de Ley N° 12858/2025-CR el 17 de octubre de 2025. Esta iniciativa propone derogar la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, con el fin de restituir y ampliar los derechos previsionales de los afiliados.

Además, busca autorizar a las entidades financieras a administrar cuentas previsionales voluntarias y regular el cobro de comisiones de las AFP, de modo que solo se perciban cuando exista rentabilidad efectiva en favor del afiliado, promoviendo un sistema de pensiones "más justo, transparente y competitivo".

Segundo proyecto: derogación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano

El congresista Waldemar José Cerrón Rojas, de Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley N° 12523/2025-CR el 22 de septiembre de 2025. La iniciativa propone derogar la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, por considerar que no cumplió con una reforma justa ni equitativa del sistema de pensiones.

Además, plantea "salvaguardar la seguridad previsional de los trabajadores y establecer criterios justos de devolución de los fondos aportados" al Sistema Privado de Pensiones, incluyendo la devolución total de los fondos de capitalización individual administrados por las AFP.



