¿Reforma de pensiones reducirá la recaudación del IGV? Experto aclara el panorama

Se publicó la Ley que reforma del sistema de pensiones, pero todavía queda pendiente el reglamento, a cargo del Poder Ejecutivo. Élmer Cuba, Socio y Director de Macroconsult, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y aclaró los cuestionamientos en torno a la menor recaudación del IGV.

"La norma no afecta el IGV. Son las boletas que puedan pedir que pague o no pague IGV, como colegios, nidos , que están exonerados. Cualquier boleta electrónica que pueda pedir con DNI va a la información de SUNAT y no puede pasar gastos por encima de S/ 700", dijo el especialista.

"El Ministerio de Economía pondrá a cada cuenta individual como máximo anual el 1% de 8 UIT, es decir, S/ 412. En 40 años, alguien que es 100% informal va a tener 40 depósitos de S/ 412. No es caro, fiscalmente hablando, es una reforma tímida y relativamente barata con el objetivo de que en el futuro el Estado mejore sus cuentas fiscales y pueda ir subiendo ese monto a una pensión cuasi universal", agregó.



Las reformas más destacables para el nuevo sistema previsional de pensiones

Élmer Cuba destaca que la pensión por consumo es el principal atributo de la reforma de pensiones, porque las personas que trabajan informalmente podrán recibir una pensión, pero, explica que tiene una parte negativa.

"Es un subsidio regresivo que se puede complementar en los próximos 10 o 15 años, cuando la gente se jubile, igualándolos al final de la jubilación con una tasa plana para todos".

Además de ello, otro atributo es que no habrá posibilidad de aprobar un nuevo retiro.

"Fue un veneno para el sistema de pensiones, la gente ha dilapidado sus fondos. Si no reconstruimos los fondos pensionales, no pasará nada", señaló.

Se bloqueará la posibilidad del retiro del 95.5% de la pensión, una medida que tendría un impacto positivo porque "este es un ahorro involuntario para que, luego de los 65 años, puedas vivir de ese esfuerzo pensionario alto o bajo. Si sale un monto bajo, el Estado debería complementar a un piso único universal y para que se reconstruya o el Estado complemente, se debe prohibir el retiro porque todo el esfuerzo que se hace durante años se diluye".