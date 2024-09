Reforma de pensiones debe ser promulgada hasta mañana: ¿Qué pasaría si el Ejecutivo no lo hace?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso aprobó la reforma de pensiones, realizando ciertas modificaciones en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Tras ello, el Poder Ejecutivo deberá realizar la promulgación final hasta el 24 de septiembre.

Expertos consideran que, si nueva ley es promulgada sin observaciones, los peruanos tendrán nuevas formas de acceder a sus ahorros previsionales. ¿De qué manera?

Algunos cambios en el Sistema Privado de Pensiones

Prohibición del retiro total o parcial de los fondos AFP durante la etapa activa de los afiliados.

durante la etapa activa de los afiliados. Los afiliados al SPP no podrán acceder a sus fondos antes de cumplir con los requisitos; es decir, los retiros extraordinarios quedarán prohibidos.

no podrán acceder a sus fondos antes de cumplir con los requisitos; es decir, los retiros extraordinarios quedarán prohibidos. Los afiliados menores de 40 años no tendrán posibilidad de retirar el 95.5 % de su fondo.

¿Qué opinan los expertos?

Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, comentó que la reforma de pensiones es "modesta y financiable”, e incluye a 10 millones de trabajadores informales e independientes, que por más de 30 años han estado olvidados, sin tener acceso a una pensión para afrontar su vejez.

“Hace 30 años se hizo una reforma que dejó de lado a las grandes mayorías nacionales, que son los informales y los independientes, solo tenían pensión aquellos que podían construirla. Es decir, todos los que trabajan formalmente y aportan, ya sea en el sistema privado o público. Y hace 10 años se creó Pensión 65, solo para los pobres extremos, pero siempre se dejó de lado a las grandes mayorías del mundo informal. Hoy el Congreso ha recapacitado y ha incluido a este segmento, esa es la novedad importante de esta reforma, que hará que en el año 2070 todos los adultos mayores peruanos tengan una pensión”, expresó.

De esta manera, la incorporación de los trabajadores informales e independientes se realizará mediante la pensión por consumo; es decir, el 1% de los consumos anuales de todos los peruanos se deposite en una cuenta individual, de propiedad privada de cada trabajador, para que sea un ahorro para la vejez.

“Si tú no estás en planilla, a partir de que la ley entre en vigencia, vas a tener que pedir boleta electrónica con tu DNI cada vez que compres algo o hagas diversos pagos como el colegio de tus hijos. De esa manera, la Sunat va a acreditar tus aportes y te va a dar un soporte anual, hasta S/ 400 en tu cuenta individual. Si eres informal, durante 40 años, el Estado va a poner un monto para que tu cuenta individual vaya creciendo. Tu alcancía se va a llenar cada año con S/ 400 y se va a mover con la rentabilidad. Eso es solo un soporte a tu pensión. Se supone que cuando te jubiles, el Estado te va a complementar para igualar a una parte mínima. Eso es pensión por consumo, que es un monto bajo, pero la idea es perfeccionarla en el futuro para complementar y que llegues a un piso igual para todos los peruanos”, agregó.

Elmer Cuba también se refirió a que la reforma de pensiones tiene como otra novedad la pensión mínima de S/600 para los trabajadores formales.

“Lo que también tiene esta norma es que la pensión mínima es para los que aportan y trabajan formalmente. Si tú aportas 20 años al sistema nacional o al sistema privado, hoy día en el sector privado no tienes ese derecho. En cambio, en la parte pública (ONP) tienes una garantía de pensión mínima. Con esta ley, todos tendrán ese derecho”, sostuvo.

¿Qué sucedería si la ley no es promulgada?

La presidenta Dina Boluarte debería promulgar la reforma de pensiones hasta el martes 24 de setiembre. Frente a ello, Elmer Cuba advierte el escenario en el caso de que la mandataria no cumpliera con ello.

“Supongamos que la ley no se promulga y no hacemos nada. Actualmente, solo está cubierto el 50% de los mayores de 65 años. Y de ese total, 50% es de la ONP y la otra mitad de Pensión 65, que es un subsidio de 125 soles mensuales. Esa es la realidad. Estás dejando de lado a la mitad de la población, y los que tienen la suerte de ser formales y aportar al sector privado, están retirando todo a los 65 años (ley del 95.5%), no tienen pensión. Hemos destruido el sistema de pensiones. Con esta norma se comienza a reconstruir este sistema en la línea correcta. Es un acierto por donde se le mire”, dijo.

Por su parte, Marco Vinelli, economista y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad ESAN, afirmó que el Poder Ejecutivo debe promulgar la ley, esta representaría un mayor costo para el Estado. Incluso, le otorga herramientas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mantener el equilibrio fiscal.

“Es importante promulgar la reforma de pensiones ahora, porque si no se hace, más adelante va a ser más caro para el Estado, que deberá gastar más para cubrir al 100% de los jubilados. Esta es la gran oportunidad que está dando el Congreso de la República para hacer que todos los adultos mayores tengan una pensión y sin un alto costo para el erario nacional”, indicó.

Con esta reforma de pensiones, se permite que el MEF tenga flexibilidad para definir las unidades de aporte efectivo para tener derecho a la pensión mínima, evaluar cada tres años el monto de este beneficio o prorratear la distribución anual de la cantidad destinada a la pensión por consumo, para mantener un óptimo equilibrio entre el gasto público en pensiones y el presupuesto anual.