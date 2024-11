Presidente del Congreso anuncia que proyecto del Ejecutivo para reemplazar el Reinfo será entregado el próximo lunes

En entrevista con el programa Prueba de Fuego de RPP, Eduardo Salhuana manifestó que el anuncio le fue dado por el propio ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. El titular del Parlamento también aseveró que la iniciativa del Gobierno será debatida apenas llegue.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aseguró esta noche que el lunes de la próxima semana el Poder Ejecutivo les presentará al Parlamento su proyecto de ley para reemplazar al Reinfo.

"Me comuniqué con el ministro de Energía y Minas, me visitó en el Congreso y me dio la información de que el proyecto de ley lo van a entregar el lunes de la próxima semana, que ya lo tienen listo y está aprobado en el Consejo de Ministros. Yo le avisé al presidente de la comisión de Energía y Minas indicándole que el lunes llega y convoque a sesiones extraordinarias para ser debatida", afirmó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Eduardo Salhuana sostuvo que el principal problema es que pronto se vencerá el plazo de formalización de mineros y se necesita una ley con normas definitivas.

"Lo que tiene que verse es terminar ya la provisionalidad, pero establecer una norma que nos garantice que los pequeños mineros, que deseen normalizarse, lo haga dentro de un plazo correspondiente, pero con normas definitivas ya no transitorias", expresó.

El Gobierno tiene previsto reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Esta última debe ser debativa y votada en la comisión de Energía y Minas antes de pasar al Pleno del Congreso para su aprobación final.