Salhuana consideró que el Reinfo no funciona: "No le ponemos toda la voluntad política a formalizar la pequeña minería"

Congreso Salhuana: "El problema de fondo es la no formalización, que no le ponemos toda la voluntad política para que formalicemos la pequeña minería en el país".

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en diálogo con RPP, se pronunció sobre la reciente controversia surgida en torno a la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Como se sabe, el próximo 31 de diciembre, tras sucesivas ampliaciones, culmina el plazo para que los mineros artesanales y de pequeña escala se inscriban en dicho registro y se formalicen. Al respecto, la Comisión de Energía y Minas del Congreso evalúa una nueva extensión del plazo por dos años, mientras se espera que el Ejecutivo presenta el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Al respecto, el titular del Parlamento consideró que el Reinfo, desde su creación en 2016, no ha funcionado y que esto se debe, según dijo, a la falta de "voluntad política" del Gobierno central y los gobiernos regionales.

"Lo que yo veo es que el Perú tiene una deuda pendiente consigo mismo en torno al tema del sector de la pequeña minería. El 2016 se crea el Reinfo, pero el tema de la formalización minera empieza el año 2010. En 2012 se consolida con un paquete de decretos legislativos y han pasado ya 14, 16 años. Lo que yo puedo explicarle a la ciudadanía es que, durante estos 16 años, ni el Estado traducido en el Gobierno nacional ni los gobiernos regionales le han puesto la voluntad política que se necesita", indicó.

"Entonces, el problema de fondo es la no formalización, que no le ponemos toda la voluntad política para que formalicemos la pequeña minería en el país", agregó.

"El Ejecutivo no ha cumplido con presentar el proyecto de ley"

Asimismo, Salhuana Cavides indicó que el Ejecutivo no ha cumplido con presentar el proyecto de ley referido a la pequeña minería y minería artesanal, pese a que, según observó, fue un compromiso suscrito el 2016. En esa línea, exhortó al Gobierno a presentar la propuesta.

"El año 2021, cuando se dio la norma que amplió la formalización minera hasta diciembre del 2024, se estableció en una disposición transitoria que el Ministerio de Energía y Minas tenía que entregar, en un plazo de seis meses (…), la nueva Ley de Pequeña Minería. Ese plazo se venció en octubre del año 2022, estamos noviembre del 2024 y el Ejecutivo no ha cumplido con presentar el proyecto de ley, así que yo exhorto al Ejecutivo a que lo entregue, porque ya tenemos cuatro sesiones más y se termina la legislatura", indicó.

"Yo lo que creo es que el Ejecutivo presente esta semana. La próxima o (en) dos semanas, la comisión puede revisarla, y los dos últimos plenos podemos, tranquilamente, aprobar una norma estable, definitiva, pero que tiene que ir acompañada con presupuesto, con logística y con voluntad política del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales", acotó.

El parlamentario señaló también que "gran número de pequeños mineros y artesanales" se encontrarían laborando en condiciones desfavorables, debido a que se encuentran en "concesiones tituladas de terceros".

"Lo que sucede es que en el caso de la costa y la sierra hay un problema central que no se soluciona hasta ahora, es una controversia constitucional inclusive, porque gran número de pequeños mineros y artesanales se encuentran laborando en concesiones tituladas de terceros, o sea, de la mediana y la gran minería. Entonces, si están en una concesión ajena, en un área no libre, evidentemente debe contar con la autorización del titular, y ahí está el problema, porque eso se traduce en un contrato de explotación que muchas veces el titular del terreno no lo quiere suscribir o le impone condiciones que el otro no está en condiciones de aceptar", explicó.

Salhuana consideró que, en el balance en Madre de Dios, región en donde fue electo, el Reinfo ha incrementado la ilegalidad minera desde su creación.

"En el caso de Madre Dios es diferente, (ahí) tenemos un corredor minero, un área debidamente declarada de cerca de 480 000 hectáreas. El problema ha sido que, en estos 16 años, en vez de crecer en la titularidad de las concesiones mineras, lo que hemos hecho es achicarla. El 2012, teníamos 3 200 titulares mineros; es decir, quien podía cuidar, pagar impuestos, los fiscalizaban, presentaban su estudio de impacto ambiental. Pero, qué sucede ahora: tenemos solamente 1025. En 16 años, en vez de crecer, hemos decrecido, nos hemos ido a la ilegalidad", sostuvo.

"Entonces, ese tema es el que tenemos que corregir en el caso de Madre de Dios, y además el tema de las superposiciones, con posesiones madereras, forestales, etcétera, y eso es lo que ha generado un clima de anarquía, por lo menos, en mi departamento, que tenemos que arreglarlo antes de diciembre de este año", puntualizó.