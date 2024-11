Mucho defiende la Ley MAPE ante el Congreso: "No ha trabajado una sola persona. No es un documento cualquiera"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejecutivo se presentó la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) al Congreso, para evitar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Por lo que Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, se presentó ante el Legislativo para sustentar este proyecto.

"He escuchado atentamente las observaciones, las criticas y el pedido de renuncia. Quiero decirles que también he sido congresista y eran épocas distintas. Mi renuncia no resuelve el problema. Esto lleva más de 20 años", dijo al iniciar.

"Hemos presentado el Proyecto de Ley, hemos escuchado las críticas, las consultas. Estoy seguro de que la responsabilidad no solo es del Ejecutivo. Yo asumí a mediados de febrero y luego de uno o dos meses, le hemos dado impulso para trabajar esta ley. No ha trabajado una sola persona, inclusive estuvieron expertos en el tema de minería informal y artesanal. No es un documento cualquiera", agregó.

El líder de la cartera destacó que el proyecto no le quita trabajo a nadie porque los pequeños mineros artesanales continúan sus procedimientos de formalización. Además, mencionó el proyecto, permite que los ilegales sean sancionados por hacer minería ilegal y que los informales se puedan formalizar porque ilegalidad no es igual a la informalidad.

Durante la respuesta a los cuestionamientos de los congresistas, Rómulo Mucho preguntó: "¿por qué no desarrollar esta ley? Para que aquellos que quieren formalizarse continúen con su trámite. Creo que vamos a tener buenos resultados. Ampliar el Reinfo es más de lo mismo".

Al final de su presentación, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, mencionó que analizar este proyecto de ley es una tarea importante para la Comisión de Energía y Minas, para que "esta semana se pueda sesionar de manera permanente y se dé una ley coherente, realista que realmente sea el inicio de una solución definitiva para la formalización minera".