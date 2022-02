Según Repsol, la Refinería La Pampilla abastece el 40 % del mercado peruano de combustibles. | Fuente: Andina

Repsol paralizará sus actividades de carga y descarga de hidrocarburos en la Refinería La Pampilla, así lo dispuso el gobierno como una medida hasta que la empresa presente certificados que garanticen que ya no habrá daños ambientales, como ocurrió con el derrame de petróleo el pasado 15 de enero.

Esta decisión tiene un impacto en la economía y los hogares peruanos pues podría generar desabastecimiento de gasolina en los grifos del país y por tanto un incremento en los precios de los combustibles, explica Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas.

“El Perú no tiene muchas refinerías, tiene unidades de servicios limitados, y la refinería significa 55% de la capacidad de refinación y la cuarta parte de capacidad de almacenamiento de derivados de petróleo, entonces una suspensión indefinida puede afectar la cadena de suministros y esa es mi preocupación”, dijo a RPP.

La Pampilla abastece al 40% del mercado de combustibles. Es decir, las consecuencias de esta paralización se sentirá en los hogares, pues el desabastecimiento si bien iniciaría en lima, llegaría a todas las regiones, comenta Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de energía y minas.

“Yo dudo que la capacidad de descarga y la capacidad de almacenamiento, quitando La Pampilla sea suficiente para atender la demanda de Perú, si la pampilla deja de operar, el Perú no tiene la capacidad de combustible que necesita. Lo primero que habría es escasez, no se podría atender todas las demandas e inmediatamente los precios subirán por la oferta y demanda”, sostuvo.

Si bien la oefa ya impuso 3 multas a repsol por 1.3 millones de soles por incumplir las medidas para enfrentar el derrame de petróleo, Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro precisó que están pendientes las vías legales.

“Más bien la parte de la investigación judicial y el ministerio público, esa es la parte importante y medular en la cual van a empezar a temblar la gente de la refinería porque mientras sea lo de las multa son va a pasar nada, si cerrasen la refinería que no va a suceder, me parece que no es disuasivo, entonces es importante lo de la opción del Poder Judicial y el Ministerio como delito ambiental”, explicó.

Según datos oficiales, el Perú consume 250 mil barriles de derivados al día, de los cuales más de 200 mil ingresan por vía marítima. En ese escenario, La Pampilla tiene un rol importante en el funcionamiento económico del país, ya sea en el transporte terrestre o aéreo y el traslado de alimentos.