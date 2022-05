Ayer miles de usuarios reportaron pérdidas en sus fondos de pensiones. | Fuente: Andina

En los últimos meses los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reportan la pérdida de parte del dinero depositado en su cuenta previsional, en medio de las expectativas por la posible promulgación de una ley que permitiría un nuevo retiro de sus fondos.

Hasta hace una semana se estimaba que las cuentas del Sistema Privado de Pensiones registraban una pérdida de S/ 4.346 millones en lo que va del año, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La situación ha generado desconfianza en los usuarios, por lo cual la Asociación de AFP ha decidido pronunciarse para explicar cómo funcionan estas cuentas.

"Los fondos de pensiones son por definición inversiones de largo plazo: el objetivo es que se vean los frutos al final de la vida laboral del afiliado. Sin la premisa del largo plazo, no se puede asumir los riesgos que en el corto plazo suponen las acciones, ni tener las ganancias que conllevan y que de hecho han conllevado para todos los afiliados con varios años con nosotros", indicaron en un comunicado.

La Asociación de AFP señaló que para ver esta caída de los fondos debe tenerse en cuenta los fondos siempre se han recuperado de las crisis a las que ha estado expuesto el sistema.

"Por ejemplo, en la crisis financiera internacional del 2008, entre el 1 de enero y el 31 de octubre, el fondo de pensiones se desvalorizó en 24.27% y del 1 de noviembre del 2008 al 31 de diciembre del 2009 se recuperó en 37.48%. Igualmente, en la crisis del COVID-19, del 1 de enero al 23 de marzo del 2020, el fondo se desvalorizó en 15.61% y luego del 24 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2021 se recuperó en 37.37%", explicaron.

El gremio agregó que en los últimos 29 años de existencia de las AFP se ha producido un 11.2% de retorno anual promedio, teniendo en cuenta los buenos y malos años.

"En el largo plazo los fondos de las AFP son altamente rentables para nuestros afiliados", aseguran.

¿Por qué cayó la rentabilidad?

Por su parte, el experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo, sostuvo que las reciente pérdidas de rentabilidad se deberían a la incertidumbre política y los problemas internos del país.

“Casi el 60% de las inversiones de las AFP son en los mercados locales, lo que hace que cualquier problema a nivel del país afecte mucho más a los fondos de pensiones. Por ejemplo, la bolsa de valores de marzo cerro en un 18% de rentabilidad, pero los problemas políticos trajeron un abril crítico, donde esta bajó a 6%. En mayo fue aún peor, ahora la rentabilidad está en rojo, todo lo que se ganó hasta marzo se perdió en mes y medio”, comentó a Canal N.

Carrillo sostuvo que no se puede asegurar que un usuario vaya a ganar rentabilidad, al menos que se trate de un fondo ultraconservador, como el fondo 0. Pero, en los fondos 1, 2 o 3 no sé puede asegurar a los afiliados que no perderán dinero.