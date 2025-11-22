Retiro AFP: ¿cómo utilizarlo de forma responsable?

Conoce las recomendaciones del programa Sencillo y al Bolsillo para utilizar de manera eficiente el retiro de AFP.

En el programa Sencillo de Bolsillo, Geraldine Hernández, periodista de Economía de RPP, ofreció recomendaciones sobre cómo manejar de manera responsable el reciente retiro de fondos de la AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).

Hernández destacó la importancia de evaluar el retiro del dinero, teniendo en cuenta que se trata de fondos para la jubilación de los trabajadores.

"Recordemos que es un fondo previsional para cuando estemos mayores, nos jubilemos y no tengamos posibilidad de trabajar. Ese dinero nos va a servir para nuestra vejez", sostuvo.

Para aquellos que sí opten por el retiro de la AFP, recomendó evaluar cuáles son las urgencias del momento. La periodista sugirió que, antes de hacer un retiro, se debe considerar si realmente se necesita el dinero para urgencias específicas, como deudas o gastos médicos.

"Evaluar si tenemos, por ejemplo, que pagar alguna deuda fuerte. De repente sacamos un crédito de nuestro 'carrito' para nuestro papá, o un amigo que ha sacado su 'carrito' para trabajar y pagar una deuda, podrías amortiguarla o pagar la deuda con ese monto de la AFP. O, de repente, para una cita médica o examen médico", agregó.

Por otro lado, también se abordó la tentación de utilizar estos recursos para gastos no esenciales, especialmente durante las festividades de fin de año. "Es muy importante tener una lista, un presupuesto de lo que queremos gastar", subrayó Hernández, resaltando la necesidad de ser "muy conscientes y realistas" sobre cómo se utiliza el dinero.

Además, la periodista enfatizó la importancia del ahorro y la gestión de los fondos tras el retiro de la AFP. "Podemos tener ese dinero para ponerlo en una cuenta de ahorros que nos de buena rentabilidad. Hay plazos fijos, que dependerá mucho de la entidad financiera. Siempre tienes que revisar que una microfinanciera, caja o banco cuente con el respaldo de la SBS. Es fundamental tener un fondo de ahorro, un dinero que pueda crecer", señaló.

Hernández también mencionó opciones de inversión, como emprender un pequeño negocio, y recordó que, para operar de manera formal, es crucial asociarse a registros fiscales. "Siempre les recomendamos que saquemos nuestro RUC, para hacer un emprendimiento formal", señaló.

Finalmente, destacó que la educación financiera es clave para un buen manejo de recursos, recomendando a los oyentes continuar aprendiendo sobre la gestión del dinero.