La CTS se paga dos veces en el año, siendo el primer depósito en mayo y el segundo en noviembre. | Fuente: Andina

El Gobierno dio luz verde a la ley que autoriza un nuevo retiro del 100% de las cuentas de Compensación por tiempo de Servicios (CTS) hasta diciembre del 2023.

Ahora el Poder Ejecutivo deberá establecer las disposiciones reglamentarias en un plazo máximo de 10 días calendario.

La ley aprobada no establece limitación alguna para realizar el retiro de las cuentas. Sin embargo, no todos los trabajadores cuentan con CTS.

Estas cuentas tienen fondos correspondientes a un beneficio social que entregan las empresas privadas a sus empleados en planilla con una jornada de al menos 4 horas diarias.

La CTS se entrega como un fondo de contingencia contra el desempleo, y regularmente puede solicitarse una vez que el trabajador culmine su relación laboral con la empresa que le deposite el beneficio.

¿Quiénes podrán realizar el retiro?



La norma permitirá que todos los trabajadores que tengan fondos en su cuenta de CTS estén habilitados para realizar el desembolso.

Esto no solo es entregado a los trabajadores de las grandes empresas, sino también de las pequeñas empresas. En este caso les pagan 15 remuneraciones diarias cuando se deposita la CTS.

Otros grupos que reciben la CTS es el de los trabajadores del régimen agrario y los trabajadores del hogar.

Este beneficio, que se pagó recientemente en la quincena de mayo, habría sid entregada este año a unos 4 millones de empleados.

Teniendo en cuenta esto, los empleados que no laboran de manera formal no podrán solicitar ningún retiro de CTS pues no cuentan con este beneficio.

Cabe mencionar que el año pasado ya se había permitido el retiro del 100% de la CTS, con el cual se desembolsó un total de S/ 9,438 millones, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Los datos de la SBS indicaron que este con este retiro se redujeron en 44.43% los depósitos por CTS en el sistema financiero.